Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır"
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır"

18.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:57
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan:

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdasının tüm kamu kurumlarında uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi yazı gönderdi.

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdasının tüm kamu kurumlarında uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi yazı gönderdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan "Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır "dedi.

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdasının tüm kamu kurumlarında uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi yazı gönderdi.

Kurum içi uzmanlık kadrolarının uygulanmasında eşitlik olmadığını ve bu kadroların ihdasının kurumlara özgü düzenlemelerle gerçekleştiğini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Kurum içi uzmanlık uygulamaları eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu da kamu görevlileri arasında mali, sosyal ve özlük hakları bakımından adaletsizliğe neden olmaktadır" dedi.

Genel Başkan Yazgan, gönderdikleri resmi yazıyla, uzman olabilmek için gerekli şartları taşıyan ve sınavda başarılı olan personelin kurumlarında uzmanlık kadrolarının açılarak bu kadrolara atanmasını talep ettiklerini söyledi.

Büro Memur-Sen olarak bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için her zaman kamu personelinin yanında olacaklarını kaydeden Yazgan, "Kamu görevlilerimizin emekleri herkes tarafından bilinmeli ve görülmelidir. Bunun için tüm kamu görevlilerine kurum içi uzmanlık hakkı verilmelidir. Bu talebimizin karşılanmasını istiyor ve gerekli adımların en kısa sürede atılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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