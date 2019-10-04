04.10.2019 16:05

Burkina Faso'da 3 FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi

Burkina Faso (DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı ve çeşitli görüşmeler için Burkina Faso'da bulunuyor. Pakdemirli ile Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo arasında 'Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması' imzalandı. Anlaşma kapsamında 3 FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi.

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantı Müzakereleri kapsamında, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ile mevcut ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak öncelikle hukuki çerçeve belirlenerek; Ticari İşbirliği (Ticaret, Özel Sektörler Arası İşbirliği, Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri), Ekonomik İşbirliği (Sanayi, Kalite Altyapısı, Tarım, Hayvancılık, Orman ve Su, Enerji ve Madencilik, İletişim ve Bilgi teknolojileri, Çevre Şehircilik, Sağlık), Teknik ve Bilimsel İşbirliği ( Teknik İşbirliği, Bilimsel İşbirliği, Eğitim ve Yüksek öğretim) ve Kültürel İşbirliği konuları müzakere edildi.

Toplantısı kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo arasında 'Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması' imzalandı. Bu kapsamda Burkina Faso'da faaliyet gösteren, terör örgütü FETÖ'ye ait 3 okulun Maarif Vakfı'na devri tamamlanmış oldu.

FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devri, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kaboré'nin Nisan ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Kaboré'nin de devir süreci noktasında verdiği talimatlar ile Bekir Pakdemirli'nin eş başkanlık yaptığı KEK Toplantısı kapsamında imzalar atılarak süreç tamamlanmış oldu.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kaboré tarafından kabul edilen Bakan Pakdemirli, atılan bu önemli adımdan dolayı teşekkürlerini iletirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memnuniyetine ilişkin Kaboré'ye selamlarını iletti.

KEK toplantısı kapsamında Pakdemirli ile Burkina Faso'lu mevkidaşı arasında; Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma ve Turizm İşbirliği Anlaşmaları da imzalandı. Ayrıca iki bakan huzurunda, DEİK Yatırım Ajansı ile Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve DEİK ile Burkina Faso Yatırım Ajansı arasında da İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Son üç yılda ortalama yüzde 6.1 büyüyen ülke ekonomisi ile Burkina Faso'nun Batı Afrika'da ticareti artırmak için fırsatlar sunduğunu ifade eden Pakdemirli, pamuk başta olmak üzere tarım sektörünün ve de madenciliğin ülke ekonomisindeki kilit rolüne değindi.

Pakdemirli, 'Bugün Afrika'da altın üretiminde ilk beş ülke arasında yer alan Burkina Faso'da ayrıca önemli fosfat, manganez, çinko kaynakları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerde artacak yatırımlar şüphesiz ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle siz değerli iş adamlarına bu güzel ülkenin bu önemli potansiyelini değerlendirme çağrısında bulunuyorum' dedi. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ile birçok alanda ikili ilişkilerin bir kez daha masaya yatırıldığını belirten Pakdemirli, 'Türkiye standardizasyon teknik işbirliği ve üretim kalitesi altyapısını oluşturan tüm alanlardaki bilgi birikimini Burkina Faso ile paylaşmaya her zaman hazırdır' dedi.

Bakan Pakdemirli, '2018 rakamlarına göre ihracatımız 52.7 milyon dolar, ithalatımız ise 8.7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelin siz özel sektör temsilcileri ile biz karar vericiler el ele verip bu rakamları daha yüksek ve dengeli boyuta çekelim' dedi.

Kaynak: DHA