Burhaniye'de sporda şiddete yer yok

17.09.2019 16:41

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2019-2020 sezonunda yapılacak olan spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı. Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan İirez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe de faaliyet gösteren spor kulüp yöneticileri katıldı.



Kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda, 2019-2020 Amatör Futbol Sezonunun başlaması münasebetiyle futbol müsabakaları, okul sporları etkinlikleri ve ilçe de gerçekleştirilen diğer amatör branş faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca, yeni Burhaniye Stadyumunun güvenlik koşulları da ayrı bir başlık olarak ele alındı. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler de ele alındı.



Spor kulübü yöneticilerine ve taraftarlarına büyük pay düştüğünü belirten Kaymakam Öner, "Sporun; saygı, sevgi, hoşgörü, dostluk paylaşımı ile birlikte yetenekleri yarıştırmak olduğunu biliyoruz. Spor, kişiye ve topluma değer kazandırma adına önemli bir özelliğe sahip. İlçemizde oynanacak tüm müsabakaların centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesini diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA