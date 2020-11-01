Burhan Kuzu kimdir? Aslen nereli, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?
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Burhan Kuzu kimdir? Aslen nereli, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

01.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:41
Burhan Kuzu kimdir? Aslen nereli, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

Eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Üç dönem AK Parti milletvekilliği yapan Kuzu, koronavirüs tedavisi görüyordu. Peki Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşındaydı?

Eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü tedavi gördüğü Covid-19 nedeniyle 65 yaşında haytını kaybetti.Yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi görüyordu. Peki Burhan Kuzu kaç yaşındaydı, nereli?

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü. 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AKP MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

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