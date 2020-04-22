Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?
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Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?

Gazeteci olarak adını duyuran Burhan Akdağ kaç yaşında? Başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, 1961 yılında doğdu. Çeşitli kanallarda görev aldı, gazetelerde çalıştı. İlk magazin programı Alem'i yaptı. Peki, Burhan Akdağ nereli?

22.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:03
Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?

Burhan Akdağ'ın, gazetelerin yanında birçok dergide de imzası vardır. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisi'ni çıkarttı. Spor muhabirliği de yaptı ve uzun süre fotoğrafçılıkla ilgilendi. 1993 - 2008 yılları arasında gazeteci Müge Anlı ile evli kaldı, bu evlilikten Lidya adında kızı dünyaya geldi. Burhan Akdağ hayatı ve biyografisi...

BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Akdağ, 30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1983 senesinden bu yana gazetecilik yapıyor. Yaklaşık 50 yıldır da fotoğrafçılık üzerine çalışıyor. Güneş Gazetesi ile işe başlayan Akdağ, Şey Gazetesi ve Tan Gazetesi'nde de çalıştı.

Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?

Sabah Gazetesi'nin kurulmasıyla oraya geçen Burhan Akdağ, Günaydın Gazetesi'ne transfer oldu. Foto Spor'da görev yaptı ve ilk Alem Dergisini çıkarttı. Bu sırada TV ile tanışarak ilk magazin programı Alem'i yaptı. Oradan Kanal 6'ya geçiş yaptı. Top Secret Dergi ve programını düzenledi. Manşet dergisini çıkaran Akdağ, İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisi'ni yaptı. Bunların yanı sıra Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi birçok kandalda yer aldı. Bir dönem spor muhabirliği de yaparak iki dünya kupası takip etti.

Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?
Burhan Akdağ ve kızı Lidya

Gazeteci Burhan Akdağ, 3 evlilik yaptı ancak iki eşi bulunuyor. Müge Anlı'yla 2 kez evlendi. İki evliliğinden toplam 3 çocuğu var. 2018 yılında yeniden nikah masasına oturdu.

Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?
Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ nereli?
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