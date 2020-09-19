Burdur Valisi Ali Arslantaş: " Şehit ve gazilerimiz bu toprakların tapu belgeleridir."
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Burdur Valisi Ali Arslantaş: " Şehit ve gazilerimiz bu toprakların tapu belgeleridir."

19 Eylül Gaziler günü sebebiyle Burdur Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş: 'Şehit ve gazilerimiz bu toprakların tapu belgeleridir.
19.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:18

19 Eylül Gaziler günü sebebiyle Burdur Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Programda Valilik, Garnizon Belediye ve Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Vali Ali Arslantaş protokolle birlikte Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar'ın şahsında bütün Gazilerin onur gününü kutlayan Burdur Valisi Ali Arslantaş " Gazilerimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk.Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sakarya Savaşı'ndan sonra Atatürk'e gazilik unvanının verildiği bu anlamlı günde gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Nasıl ki şehitlerimiz, bu toprakların bizim olduğuna dair toprağa koyduğunuz mühürlerimiz, toprağa koyduğumuz tapu belgelerimiz ise, gazilerimiz de bu memleketin Türk milletine ait olduğuna dair yürüyen ayaklı tapularıdır.Ben hepsini şükranla selamlıyorum. Bu millet, bu memleket, bu ülke için canlarından, kanlarından verdikleri için onları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.Hayatta olanlarına evlatlarıyla, çocuklarıyla, sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyor, vefat edenlerini rahmetle anıyorum." dedi.

Törene Burdur Valisi Ali Arslantaş, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker, Garnizon Komutanı P. Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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