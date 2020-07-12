Burdur'un Yusufça beldesi karantina altına alındı Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastalığın yayılmaması için belde karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, bir kişi de Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Gölhisar Kaymakamlığınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi. Yusufça beldesinin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatılırken jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı. Beldede testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutulduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA