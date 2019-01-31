Burdur'da Gelişime Engel Olan Tren Garı ve Raylar Taşınıyor

Burdur'da kenti ortadan ikiyi böldüğü ve gelişime engel teşkil ettiği belirtilen tren garı ve tren yolu hattı sorunu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü ve ekibi ile AK Partililer tarafından yerinde incelenerek çözüme kavuşturuldu. Tren garı ve tren yolu hattının 1. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) taşınmasının uygun görüldüğü ve bu konuda aksama veya erteleme olmayacağı açıklandı.

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un projeleri içerisinde olan ve kenti ikiye ayıran tren rayları ile ilgili TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve ekibi incelemede bulundu. Burdur'da bir dizi incelemelerde bulunan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve ekibine AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi ve Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan eşlik etti.

"Bizleri kırmayarak, buraya kadar geldiler"

Gelişen ve büyüyen bir Burdur için proje çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt "Partimiz tarafından belediye başkan adaylığımın açıklamasından sonra Burdur'umuz için proje çalışmalarımıza başladık. Şehrimizin büyümesi ile şehir içinde kalan ve Burdur'u ikiye ayıran tren rayları artık sorun olmaktan çıkıyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında en büyük sorun olarak önümüze çıkan ve mahallelilerin şikayet ettiği yılan hikayesine dönen tren garı ve raylarının şehir dışına alınması için milletvekillerimiz ve il başkanımızla ilgili TCDD Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda TCDD Genel Müdürümüz İsa Apaydın ve ekibi bizleri kırmayarak, buraya kadar geldi. Tren garımızda ve rayların geçtiği güzergahta detaylı incelemede bulunduk. Genel Müdürümüzle projemizi paylaşarak yapmak istediğimiz çalışmaları aktardık. Genel Müdürümüz de tren garının ve raylarının şehir dışına taşınmasını konusunda detaylı bir çalışma başlatacağını söyledi. Gelişen ve büyüyen Burdur'un önünde bir engel olarak duran bu durumun çözümü noktasında bizlere olumlu mesajlar veren Genel Müdürümüz ve ekibine Burdurlu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Gar ve rayların 1. OSB'ye taşınmasının uygun olacağı belirtildi"

Burdur'un hızla gelişmesi ve büyümesi için proje ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise, "Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt, Menderes, Bağlar, Hızırilyas ve Aydıkevler mahalleleri ziyaretleri esnasında ve yaptığı araştırmalarda tren garı ve raylarının şehri ikiye bölerek, bu bölgenin büyüyüp gelişmesinde bir engel teşkil ettiğini bizlere iletti. Başkan adayımız Deniz Kurt'un bizzat ziyaretleri ve yapılan kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan bu sorunu İl Başkanımız Volkan Mengi ile birlikte TCDD Genel Müdürümüzü ziyaret ederek, talebimizi ilettik. Genel Müdürümüze sahada bizzat incelemede bulunmasını rica ettik. Genel Müdürümüz ve ekibi bizleri kırmayarak bahsi geçen bölgede incelemelerde bulundu. Sahada hazırladığımız projelerimizi kendilerine başkan adayımız Deniz Kurt iletti. Tren garı ve rayların şehir içinden alınarak, şehre de yakın olan, hem yük taşımacılığında kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle 1. OSB'ye taşınmasının uygun olacağı belirtildi. Genel Müdürümüz ve ekibi gerekli notları alarak, bir çalışma yapacaklarını söyledi. Bu bölgedeki değişimi tüm Burdurlu hemşehrilerimiz bizzat görecekler, bu alan Burdur'un yeni bir cazibe merkezi haline gelecektir. Mecburiyet Caddesi'ne Burdur'u sıkıştırdınız diyen misafirlerimiz için de tren yolu ve istasyon merkezi yeni iş sahaları, kafeleri ve yeşil alanları ile Burdur'un uzun süredir özlemini duyduğu bir yer haline gelecektir" açıklamasında bulundu.

"Ekip olarak gece gündüz çalışmaya hazırız"

Burdur'da bir uyum sağlayarak yerel ve hükümet desteği ile birçok projeyi kazandırmak istediklerini belirten AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de, "Burdur için büyük önem taşıyan, Burdur Garı ve tren rayları kaldırılma meselesinin çözüme kavuşuyor olması bizleri son derece memnun ediyor. Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt'un adaylığının açıklanmasıyla birlikte proje çalışmalarımıza başladık. Yerel yönetim ile birlikte hükümetimizin desteğini de alarak ilimize birçok projeyi kazandırmaya çalışacağız. Hazırladığımız ve büyük önem verdiğimiz tren garı ve raylarının kaldırılmasıyla oluşacak alanda yapmayı planladığımız dev proje Burdur'un vizyonunu değiştirecek. Artık Burdur sadece Gazi Caddesi'ne sıkışmış bir il değil, alternatif caddeleri olan bir il olacaktır. Gelişen ve büyüyen bir burdur yolunda Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt ve Milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'la gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Projede aksama veya erteleme olmayacak"

Tren garı ve raylarının şehir dışına alınması için incelemede bulunan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da, Burdur için önem arz eden hızlı tren projesi ile ilgili bilgiler vererek, projenin planlandığı şekilde yürüdüğünü kamuoyunda konuşulduğu gibi herhangi bir aksamanın veya ertelemenin söz konusu olmadığın da altını çizdi. - BURDUR

Kaynak: İHA