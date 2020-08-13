Burdur'da balkondan düşen işçi ağır yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde balkondan düşen işçi ağır yaralandı.
13.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:04
Burdur'un Bucak ilçesinde balkondan düşen işçi ağır yaralandı.
Konak Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki balkonda panjur yapımı için ölçü alan işçi Semih Serin (30), beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarIyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Serin, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA