Burdur'da annesinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Efsa bebek taburcu edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da annesinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Efsa bebek taburcu edildi

Burdur'da annesinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Efsa bebek taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Burdur'da önceki gün ev eşyası taşıyan kamyonetin devrildiği kazada annesini kaybeden, kendisi ve kardeşi yaralanan üç aylık Efsa Bakır, sağlığına kavuştu.

Burdur'da önceki gün ev eşyası taşıyan kamyonetin devrildiği kazada annesini kaybeden, kendisi ve kardeşi yaralanan üç aylık Efsa Bakır, sağlığına kavuştu.

Kazada kafasına darbe alan Efsa bebek, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Bebeğin tedavisiyle ilgilenen Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Keskin, AA muhabirine, bebeğin araç içi trafik kazası nedeniyle hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Bebeğin geldiğinde kafa tasında sıyrıklar olduğunu belirten Keksin, "Sarsıntıdan dolayı hastada olabilecek kanama, kafatasında ve kemiklerde kırık olabilir şüphesiyle hastadan tomografi istedik. Herhangi bir kafa içi yaralanması ve beyin kanaması yoktu." ifadelerini kullandı.

Keskin, bebeği hastanede anne sütü ve mamayla beslediklerini belirterek, "Beyin cerrahisi de herhangi bir müdahaleye gerek duymadı hastada. Genel durumu iyiydi. İkinci gün hastayı beyin cerrahisinin önerileriyle tabucu ettik. Şu an sağlıklı, herhangi bir sıkıntısı yok. Hastayı babası geldi aldı." diye konuştu.

13 Nisan'da İsa Bekar (24) idaresindeki 07 NE 179 plakalı kamyonet, Antalya-Burdur kara yolu Kurna Rampası mevkisinde devrilmiş, kazada anne Cahide Bekar (39) ölmüş, 3 aylık bebek Efsa ile Nisa Bekar (1) yaralanmıştı. Nisa Bekar ise Burdur'da kaldırıldığı hastanede dün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Antony Blinken
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da annesinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Efsa bebek taburcu edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:25:17. #1.14#

title