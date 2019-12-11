Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Gürdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Gürdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

11.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:20
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Gürdoğan, AA'nın

Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gürdoğan, "" kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Gürdoğan, yaptığı açıklamada, kategorisinde seçtiği fotoğrafın Türk askerinin merhametini ve şefkatini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve özenle hazırlandığını belirten Gürdoğan, "Toplumsal mesaj içeren fotoğraflar. Bu nedenle toplumda duyarlılık oluşturuyor. Anadolu Ajansı haber yapmanın yanında toplumsal bir misyonu da ifa ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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