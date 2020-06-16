BURDUR Büyük İskender'in fethettiği Sagalassos'a ziyaretçi ilgisi
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BURDUR Büyük İskender'in fethettiği Sagalassos'a ziyaretçi ilgisi

Büyük İskender'in fethettiği Sagalassos'a ziyaretçi ilgisiBURDUR'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılında ele geçirdiği Sagalassos Antik Kenti, pandemi sürecinde yeni normal hayata geçilmesiyle ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.

BURDUR Büyük İskender'in fethettiği Sagalassos'a ziyaretçi ilgisi
16.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:32

Büyük İskender'in fethettiği Sagalassos'a ziyaretçi ilgisi

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılında ele geçirdiği Sagalassos Antik Kenti, pandemi sürecinde yeni normal hayata geçilmesiyle ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Sagalassos Antik Kenti, 1 Haziran'daki normalleşme sürecine geçişle yeniden açıldı. Kimi ziyaretçilerin maske takmadığı gözlendi. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen ve kazı çalışmaları Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından yapılan Sagalassos Antik Kenti'nde MS 160-180'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yer oldu. Ziyaretçilerin önünde mutlaka fotoğraf çektirdiği Antoninler Çeşmesi'nde, antik dönemde olduğu gibi bugün de Ağlasun Dağı'ndan antik su yollarıyla getirilen doğal kaynak suyu, küçük bir şelaleyi andırır vaziyette akmaya devam ediyor. MS 160- 180 yıllarında Yukarı Agora'nın kuzeyinde inşa edilen görkemli çeşme, 28 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 7 farklı renkte taş kullanılan çeşmenin önünde ise 81 metreküplük havuz bulunuyor.

Antik dönemde 'Pisidia' olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos'ta ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Yıllarca Pisidyalıların yaşadığı kent, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender tarafından ele geçiriliyor. O dönem büyük ve kanlı bir savaşın yaşandığı Sagalassos'un güneyinde bulunan tepe, günümüzde 'İskender Tepesi' olarak biliniyor. MÖ 25 yılında Roma kentleri arasına katılan şehirde, MS 590 yılında büyük bir depremle yerle bir olduktan sonra 13. yüzyılda Selçukluların bölgeyi işgal etmesiyle tamamen yerleşim sona eriyor.

'GAYET GÜZEL VE KEYİFLİ'

Sagalassos Antik Kenti'ni görmek için Bursa'dan geldiklerini söyleyen Funda Öztürk, "Kardeşim Isparta'da okuyordu. Sagalassos'un adını duymuştuk. Gelip görmek istedik. Daha yarısını ancak gezebildik ama gayet güzel ve keyifli. Antik tiyatro çok güzel. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi.

Funda Öztürk'ün eşi Celal Öztürk de, "Gerçekten çok güzel. Tiyatronun manzarası muhteşem. Geçmiş zamanda insanlar orada tiyatro izlerken, orada tiyatro ile beraber muhteşem doğasına da şahit oluyorlardı. Hep kendimizi bu teknolojik dönemde yaşarken şanslı hissediyoruz, ama belki de o dönemde yaşayanlar daha şanslıydı" diye konuştu.

Antalya'dan Sagalassos'u görmek için geldiğini söyleyen Fuat Kocabaş da, "Daha önce kısmet olmamıştı. Büyüleyici bir yer. Çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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