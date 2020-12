Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ercengiz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Ercengiz, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" karesine oy verdi. Yaşam kategorisinde ise üç tercih yapan Ercengiz, Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla" ve İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını tercih etti.

"Beni umutlandıran fotoğrafları seçmeye çalıştım"

Başkan Ercengiz, her biri birbirinden güzel olduğunu belirttiği kareler arasında seçim yapmakta zorlandığını bildirdi.

Bu yıl insanları tebessüm ettiren fotoğraflara ihtiyaçları olduğuna değinen Ercengiz, "Seçimlerimi de o yönde yaptım. Hayatın her alanında beni umutlandıran, gülümsememe neden olan fotoğrafları seçmeye çalıştım. Anadolu Ajansı her yıl olduğu gibi nezaketini gösterip, bu yıl da fotoğraf oylaması için geldi. Biz de karınca kararınca katkı vermeye çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum ki 2021 daha güzel haberlerin olduğu bir yıl olsun." diye konuştu.

