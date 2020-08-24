BURDUR Antoninler Çeşmesi, Eşsiz Arkeolojik Eser listesinde Antoninler Çeşmesi, Eşsiz Arkeolojik Eser listesindeBURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos ören yerinde bulunan Antoninler Çeşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye'de Görülebilecek 11 Eşsiz Arkeolojik Eser' listesine girdi.

Antoninler Çeşmesi, Eşsiz Arkeolojik Eser listesinde

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos ören yerinde bulunan Antoninler Çeşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye'de Görülebilecek 11 Eşsiz Arkeolojik Eser' listesine girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında 'kültür portalı' web sayfası oluşturdu. Sayfada 'Türkiye'nin Görülebilecek 11 Eşsiz Arkeolojik Eser' listesini yayınlayan bakanlık bu eserlerin arasına Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos ören yerindeki Antoninler Çeşmesi'ni de dahil etti. Bakanlık 'Geçmişe uzanan bir yolculuk yap, tarihe dokun, eşsiz eserleri keşfetmeye hazırlan. Kendini antik çağlarda hissedeceğin benzersiz bir deneyime adım at. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda var olmuş medeniyetlerin, geride bıraktığı 11 muhteşem eser seni müze ve ören yerlerinde bekliyor' diyerek vatandaşları listede bulunan yerleri ziyaret etmeye çağırdı.

Listede Antoninler Çeşmesi ile birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki Göbeklitepe T Formlu Taşlar, İzmir Efes ören yerindeki Celsus Kütüphanesi, Aydın Afrodisias ören yerindeki Afrodit Tapınağı, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki Arsuz Stelleri, İzmir Efes Müzesi'ndeki Büyük Artemis Heykeli, Şanlıurfa Halepli Bahçe Müzesi'ndeki Orfeus Mozaiği, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki İskender Lahdi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki Çingene Kızı Mozaiği ve Kütahya Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı ve tapınağın Tanrılara sunulan hediye ve sunakların saklandığı deposu yer aldı.

Kaynak: DHA