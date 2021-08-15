Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu

Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aralarında dünya şampiyonlarının da olduğu 16 Muay Thai sporcusu, Bodrum'da kozlarını paylaştı.

Aralarında dünya şampiyonlarının da olduğu 16 Muay Thai sporcusu, Bodrum'da kozlarını paylaştı. Ringe çıkan Muhammet Şimşek, Belçikalı rakibi Huet Ougo'ya attığı ardı ardına yumruklarla bir anda yere serildi. Yaklaşık 15 dakika kendine gelemeyen Ougo'yu gören Burcu Kıratlı ise adeta şoke oldu.

Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Highliht Otel'de düzenlenen Miya Beach ve Bodrum'un alkolsüz aile oteli olan OBA otel sponsorluğunda, Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun destekleriyle Erhan Deniz ve Nurhayat Hiçyakmazer Deniz tarafından 'Pitbull Promotion 5 Muay Thai Şampiyonası' gerçekleşti. Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Highligt Otel Miya Beach'de gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Özbekistan, ABD, Sırbistan, Belçika, Fas, İspanya ve Almanya'dan 16 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dünya şampiyonlarının da bulunduğu şampiyonada ünlü sanatçı Sinan Akçıl ringde sahne alarak sporseverleri coşturdu.

Bir anda yere serildi

Türkiye adına ringe çıkan Muhammet Şimşek, Belçikalı rakibi Huet Ougo'yu attığı ardı ardına yumruklarla nakavt etti. Aldığı yumruklarla bir anda yere yığılan Ougo, yaklaşık 15 dakika baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Ougo ringten indirilerek ambulansa alındı. O anları izleyen Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı ise Ougo'nun yere düştüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gece yarışına kadar süren şampiyona her maçın ardından sporcular dostluk mesajı verdi. Müsabakaların sonunda sarılarak poz veren sporcuların bazıları rövanş istedi.

Etkinliği düzenleyen Erhan Deniz, bu müsabakaların dostluk maçı olduğunu ifade ederek, "Uzun yılla milli takımda görev yaptım. Profesyonel olarak çok uzun bir kariyerim var. Şimdide spor kariyerime 'Pitbull Promotion' ile yaptığım organizasyonlarla devam ediyorum. Eşim Nurhayat ile birlikte bu etkinliği düzenliyoruz. Eşim Nurhayat'da 4 yıl dünya şampiyonu oldu bu sporda. Bu etkinliği Bodrum'da yapmak istedik. Böyle bir organizasyonla tatil beldesinde insanların gözünü açıp döğüş sporlarına insanların ilgisini arttırmayı hedefledik. 8 maç oldu, 8 maç 16 sporcunun 5'i Türk diğerleri yapancı. Müsabakalar çok güzel gidiyor. Bodrum çok mükemmel bir İlçemiz, yangınlardan dolayı biraz canımız sıkıldı. Kazancımızın bir bölümünü yangından zarar gören insanlara bağışlayacağız. Bu bir spor organizasyonu ve spor dostluk ve kardeşliktir" dedi.

Dünya şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer Deniz ise çok güzel bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "Böyle bir gecede bize desteklerini esirgemeyen Bodrum Belediyesine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bodrum'u tanıtmak adına ve yangınlardaki üzüntülerimizi bir nebze gidermek için böyle bir sportif aktiviteyle Hem Bodrum hem de Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtmış olduk. Bu organizasyon 44 ülkede canlı yayında verildi. Highliht Otele, Miya Beach ve Oba otele bize verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Haluk Levent Burcu Esmersoy Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:43:20. #1.14#

title