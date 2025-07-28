Burak Özçivit'in yerine Cihan Ünal mı gelecek?

Son dönemdeki iddialara göre, gözler 1988 yapımı Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey'i canlandıran Cihan Ünal'a çevrildi. Burak Özçivit'in yerineCihan Ünal mı gelecek?

BURAK ÖZÇİVİT'İN KURULUŞ OSMAN'A VEDA ETMESİ GÜNDEM OLDU

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı haberleri büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep etmesi nedeniyle yapımcılarla anlaşmazlık yaşadığı ve projeden ayrıldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından yapımcıların, Osman Bey'in yaşlılık dönemi için yeni bir isim arayışına girdiği belirtiliyor.

BURAK ÖZÇİVİT'İN KURULUŞ OSMAN'A VEDA ETMESİ GÜNDEM OLDU

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı haberleri büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep etmesi nedeniyle yapımcılarla anlaşmazlık yaşadığı ve projeden ayrıldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından yapımcıların, Osman Bey'in yaşlılık dönemi için yeni bir isim arayışına girdiği belirtiliyor.

CİHAN ÜNAL'IN OSMAN BEY ROLÜ İÇİN TEKLİF ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Son dönemdeki iddialara göre, gözler 1988 yapımı Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey'i canlandıran Cihan Ünal'a çevrildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 37 yıl sonra Ünal'a bu kez Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için teklif gitti. Senaryo aşamasında olan projede, Burak Özçivit'in ayrılmasının ardından Osman Bey'in yaşlılık döneminin Cihan Ünal tarafından oynanabileceği konuşuluyor.

ORHAN BEY DÖNEMİ İÇİN KADRODA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Kulislerde, dizinin Orhan Bey dönemine geçiş yapacağı ve kadronun büyük ölçüde yenileneceği iddiaları dolaşıyor. Eski kadrodan sadece birkaç oyuncunun yeni sezonda yer alacağı belirtilirken, Orhan Bey rolü için Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu ve Murat Ünalmış gibi isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Bu değişikliklerle diziye yeni bir soluk getirilmesi hedefleniyor.