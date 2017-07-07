Burak Özçivit'in Rol Aldığı Sette Yükselen Silah Sesleri Korkuttu

Fahriye Evcen ile görkemli bir düğünle evlenen Burak Özçivit, balayı için Maldivler'e gitmişti. Balayı biten yakışıklı oyuncu Kardeşim Benim 2 filmi için Murat Boz ile bir kez daha kamera karşısına geçerken, film setinden gelen yoğun silah sesleri vatandaşları endişelendirdi. Paniğe kapılan vatandaşlar seslerin setten geldiğini öğrenince rahat bir nefes aldı.

ÖZÇİVİT BAYRAMİÇ'E GELDİ

Yapımcılığını Taff'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın, senaryosunu ise Zafer Külünk'ün yaptığı "Kardeşim Benim 2" filminin Bayramiç'teki çekimleri Hacıkayyum Çamlığı bölgesi ile Türkmen Mezarlığı'nda başladı. Fahriye Evcen ile evlenerek Maldiv Adaları'na tatile giden ünlü oyuncu Burak Özçivit, çekimler balayından döner dönmez Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine geldi.

SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU

Film setin önünde uzun kuyruklar oluşturan Bayramiçli kızlar, Burak Özçivit ve Murat Boz'la fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. "Kardeşim Benim 2" filminin çekimleri sırasında film setinde gelen yoğun silah sesleri vatandaşları endişelendirdi.

Paniğe kapılan vatandaşlar silah seslerinin "Kardeşim Benim 2" film setinden geldiğini öğrenmesiyle rahat bir nefes aldı.