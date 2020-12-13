Burak için küçük dünya için büyük adımlar

Global Wellnes Day elçisi, paralimpik sporcu, triatlet ve ampute futbolcu Burak Abacıoğlu dünyanın en prestijli koşu organizasyonlarından biri olan Boston Maratonu'na davet edilen ilk Türk.

Global Wellnes Day elçisi, paralimpik sporcu, triatlet ve ampute futbolcu Burak Abacıoğlu dünyanın en prestijli koşu organizasyonlarından biri olan Boston Maratonu'na davet edilen ilk Türk. 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ithafen 17 gün boyunca, 17 dakika, 17 saniyelik kısa koşularına katılmak isteyenler sporcunun Nike Run Club uygulamasındaki hesabından ortak olabiliyor. İstanbul'un 17 ayrı noktasında gerçekleşen bu koşular TikTok'tan canlı yayımlanıyor. Abacıoğlu ile farkındalık yaratmayı amaçlayan koşu projesini konuştuk.

? İstanbul'un 17 farklı noktasında gerçekleşen koşu projesi nasıl ortaya çıktı?

Boston Maratonu'ndan davet alan ilk Türk oldum ama pandemi sebebiyle yarış iptal edildi. Danışmanım Ertan Can Yazıcı farkındalık yaratarak ve insanlara dokunarak elde edilen başarıların daha anlamlı olduğu konusunda beni yönlendirdi. Koşarken attığım her adımı yaşadığımız bu dünya için anlamlandırmamı sağladı. Böylece TikTok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Spor İstanbul ve Nike gibi kurumların desteğiyle proje ortaya çıkmış oldu.

? Projeyle tam olarak neyi hedeflediniz?

Dünya COVID-19 sürecinde kendisini yenileme fırsatı buldu ve hepimize artık harekete geçmemiz gerektiğini gösterdi. Projede toplamda 17 ünlü isim ve 17 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu yer alıyor. Her amaç için bir ünlü isim ve bir belediye sporcusuyla 17 dakika, 17 saniye süren koşular gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ulaşabildiğimiz kadar çok insana ulaşmak.

Bu bir başlangıç

? Ünlüler nasıl yaklaştı?

Son derece pozitif. Mesela Burcu Esmersoy... "Türkiye'de ve dünyada çok farklı sebeplerden ormanlarımızı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz kadar alanı geri kazanmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir jean pantolon üretimi için tonlarca su harcanıyor. Genç nesiller bu konuda daha duyarlı olmalı çünkü ileride en çok sıkıntıyı onlar yaşayacak" diyerek hemen destek verdi.

? Bireysel olarak bu projeyi nasıl destekleyebiliyoruz?

Katılmak isteyenler, Nike Run Club uygulamasındaki hesabımı ekleyerek bu heyecana ortak olabilir, bizimle koşabilir. Bu proje bir başlangıç. Yalnızca İstanbul'da değil, farklı şehir ve ülkelerde de benzer projelerle 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda koşmaya devam edeceğim.

İŞTE O 17 AMAÇ

? Yoksulluğa son

? Açlığa son

? Sağlık ve kaliteli yaşam

? Nitelikli eğitim

? Toplumsal cinsiyet eşitliği

? Temiz su ve sanitasyon

? Erişilebilir ve temiz enerji

? İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

? Sanayi & Yenilikçilik ve altyapı

? Eşitsizliklerin azaltılması

? Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

? Sorumlu üretim ve tüketim

? İklim eylemi

? Sudaki yaşam

? Karasal yaşam

? Barış & Adalet,Güçlü kurumlar

? Amaçlar için ortaklıklar

Bu ilkeler Birleşmiş Milletler tarafından, Ocak 2016'da kabul edildi.

26 Kasım'da başlayan koşulara bugüne kadar Kadir Doğulu, Hakan Hatipoğlu, Bahar Toksoy, Şahika Ercümen, Akasya Aslıtürkmen, Özge Borak, Nasuh Mahruki, Dilara Koçak gibi ünlüler eşlik etti. Yarın basketbolcu Sinan Güler'le Hidiv Kasrı'nda, salı günü Maltepe Orhangazi Parkı'nda koşucu Birsen Bekgöz'le, çarşamba günü Haliç Tersanesi'nde teknik direktör Lemi Çelik'le yeni koşular var. Her koşu ortalama 10-15 bin izlenme alırken Burcu Esmersoy'un katıldığı yayın 120 bin kez seyredildi.

Kaynak: Hürriyet