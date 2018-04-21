Burak Alkaş "Ben Dolandırılmadım, Dolandırdım."

Çiftlik Bank skandalını mizahi bir dille beyaz peydeye taşıyacak "Çiftlik Bank Tosun Firarda" filminin lansmanı Lazzoni Hotel'de gerçekleşti.

Filmde Tosun karakterini canlandıracak olan Burak Alkaş, daha önce dolandırıldınız mı sorusuna "ben hiç dolandırılmadım ama çok dolandırdım. Ruhuma yakın rolleri iyi oynuyorum. Şaka bir yana tiyatrocu olduğum için insanları iyi okuduğumu düşünüyorum, o nedenle beni dolandırmak zor, ama herkesin bir boş anı vardır, onu yakalıyorlar. Belki de benim boş anıma hiç gelmedi, dedi. Bu filmi sadece güldürmek değil, bilinçlendirmek amacıyla da çekiyoruz.

Türkiye'yi sarsan skandalı Gani Müjde'de film yapacağını duyurmuştu. Son çıkan haberlere göre sinema filminden vazgeçip, dizi yapacağını duyurdu Gani Müjde. Filmin yapımcısı, yönetmeni ve aynı zamanda senaristi olan İsmail Hakkı Koç, filme çok güvendiklerini, artık Gani Müjde de sinema filminden vazgeçtiği için, önlerinin açık olduğunu söyledi.

Çekimleri Türkiye, Kıbrıs ve Miami'de gerçekleşecek filmde, Burak Alkaş'ın akıl hocası rolünü Fercan Bay canlandıracak. Filmin görüntü yönetmenliğini Önder Güral ve Kaan Pala üstlenecek. Enbe Orkestrası şefi Behsat Gerçeker ve başka sürpriz isimlerin de konuk oyuncu olarak yer alacağı film, şimdiden merak uyandırdı.

Filmde Tosun karakterini canlandıracak olan Burak Alkaş, daha önce dolandırıldınız mı sorusuna "ben hiç dolandırılmadım ama çok dolandırdım. Ruhuma yakın rolleri iyi oynuyorum. Şaka bir yana tiyatrocu olduğum için insanları iyi okuduğumu düşünüyorum, o nedenle beni dolandırmak zor, ama herkesin bir boş anı vardır, onu yakalıyorlar. Belki de benim boş anıma hiç gelmedi, dedi. Bu filmi sadece güldürmek değil, bilinçlendirmek amacıyla da çekiyoruz.

Türkiye'yi sarsan skandalı Gani Müjde'de film yapacağını duyurmuştu. Son çıkan haberlere göre sinema filminden vazgeçip, dizi yapacağını duyurdu Gani Müjde. Filmin yapımcısı, yönetmeni ve aynı zamanda senaristi olan İsmail Hakkı Koç, filme çok güvendiklerini, artık Gani Müjde de sinema filminden vazgeçtiği için, önlerinin açık olduğunu söyledi.

Çekimleri Türkiye, Kıbrıs ve Miami'de gerçekleşecek filmde, Burak Alkaş'ın akıl hocası rolünü Fercan Bay canlandıracak. Filmin görüntü yönetmenliğini Önder Güral ve Kaan Pala üstlenecek. Enbe Orkestrası şefi Behsat Gerçeker ve başka sürpriz isimlerin de konuk oyuncu olarak yer alacağı film, şimdiden merak uyandırdı.