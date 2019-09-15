Bulgaristan'da "Biber Festivali"

15.09.2019 15:57

Bulgaristan'ın güneydoğusunda, Yunanistan sınırına yakın, Kirkovo kentinde 4. Geleneksel Biber Festivali düzenlendi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kirkovo'da düzenlenen 4. Geleneksel Biber Festivali, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'dan gelen konukları buluşturdu.

Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biberle hazırlanan yemekler hem vatandaşımızın sofrasını zenginleştirir, hem de bütçesine katkı sağlar." dedi.

Süleyman, uzun zamandır bölgenin ana geçim kaynağı olan tütünün yerini artık biberin almaya başladığını söyleyerek festival vesilesiyle yerel biber üreticilerini firmalarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Süleyman, "Eskiden bu bölgede sadece tütün üretilirdi. Şimdi biber tütünün yerini almaya başladı. Kirkovo'nun yıllık hasadı 5 bin ton. Festivalimiz sadece Batı Trakya değil, Türkiye'den de ilgi görüyor." diye konuştu.

Festivale 4 yıldır katıldığını anlatan Ayşe Küçükali, "Biberle yapılmış her türlü yemeği tanıtıyoruz. Kışlık erzağın arasında biber önemli yer alıyor. Tarhanadan acı biberli mezelere, turşulara kadar her şeyi yapıyoruz." dedi.

Festivalde kapsamında bölge halkının biberle yaptığı çeşitli yemekler tanıtıldı.

Dev bir sahanda hazırlanan menemen ikramı ile başlayan festivalin ziyafet bölümünde de burada sunulan tüm yemekler konuklara dağıtıldı.

Festivalde Bulgaristan'a özgü, biberle yapılan "lütenitza" salçası hazırlama ve acı biber yeme yarışmaları düzenlendi. Acı biber yarışmasında Türkiye'den gelen Remzi Özen 3 dakikada 36 acı biber yiyerek birinci oldu.

Festivale Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'dan katılan halk oyunları ve müzik grupları da dans gösterileri sundu, konserler verdi.

Edirne Belediye Bandosu, Balkanlar'dan, Türkiye ve Bulgaristan'dan derledikleri şarkılarla festivale katılanlara zevkli dakikalar yaşattı.

Kaynak: AA