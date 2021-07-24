Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti
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Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti

Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti
Haberler.com - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un konseri katıldı. Diva'yla birlikte şarkı da söyleyen Ciğerci'nin seyircilere ve Bülent Ersoy'a kalça dansı yapması izleyenleri mest etti.

Yaklaşık 20 gündür Bodrum'da olan sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, verdiği konserle yine sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

KALÇA DANSIYLA ORTALIĞI YIKIP GEÇTİ

Ersoy'un konserine giden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ise Diva'nın daveti üzerine sahneye çıktı. Ersoy'la birlikte şarkı söyleyen Ciğerci daha sonra hem Ersoy'a hem de seyircilere kalça dansı yaptı. Büyük alkış alan Ciğerci, o anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti
Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti
Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti
Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti
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Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, takipçilerini mest etti - Haberler Magazin
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