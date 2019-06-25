Bülent Arınç: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir

TBMM eski başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kosova'nın Prizren şehrine geldi. Burada İstanbul'da yenilenen seçimi değerlendiren Arınç, "Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım" dedi.50 kişilik ekiple Prizren'e gelen Bülent Arınç, TİKA tarafından onarılan ve açılışını TBMM Başkanı görevindeyken kendisinin yaptığı Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Cami ve diğer tarihi yerleri ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya'nın da eşlik ettiği ziyaret kapsamında Kosovalılar, Arınç'a yoğun ilgi gösterdi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Arınç, Kosova'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Arınç, "Çok sevinçliyim, güzel vatanımıza Kosova'mıza 50 kişilik bir ekiple geldik. Makedonya, Bosna ve Kosova'dayız, bu günde Sultan Murat Hüdavendigar Türbesini ziyaret ettik. Ardından Prizren'e geldik. Hepimizin çok sevdiği Sinan Paşa Camisi'ni, Şadırvan'ı, köprümüzü ve buradaki tarihi eserleri gezdik. Yıllar önce Sinan Paşa Camisinin açılışında bulunmuştuk. Şadırvan'da güzel iftarlarımız olmuştu. Prizren'deki Türk kardeşlerimizle, iman kardeşlerimizle tarihten asırlar boyunca dünden bugüne gelen dostluğumuzla tekrar buluşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

"Kosova'daki Türk kardeşlerimizin ve Kosova halkının mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"İnşallah çok daha güzel günler görelim, Kosova'yı çok gelişmiş buldum. Çok kalabalık ve heyecanlı kitleler var. İnşallah bu güzellikler artarak büyüyerek devam eder. Türkiye her zaman Kosova'nın yanındadır, devlet olarak, hükümet olarak ve halk olarak. Malum Türkiye'den çok büyük bir ilgi var turlar düzenleniyor. Herkes yıllar boyu süren beraberliğimizi tekrar görmek istiyor bu topraklarda. Ben de Malum Meclis Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığından sonra aktif siyasi hayatı bırakıp şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak Külliyede bir görev yapıyorum. İnşallah bu görevlerimiz boyunca, hayatımız boyunca Kosova ile olan dayanışmamız hep devam edecektir."

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İstanbul'daki yenilenen seçimi de değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

"Yaptığımız nihayet bir seçimdir. Seçimde kazanmakta var kaybetmekte var. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla AK Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz. 25 yıl aralıksız yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerini ayrı tutuyorum, bu sefer başka bir aday seçimi kazandı. Çok tabiidir, çok doğaldır. Bildiğiniz gibi yine 25 yıl sonra Ankara'da da başka bir aday seçimi kazanmış ve görevine başlamıştır. Demokratik usullerden birisidir; demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım."

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Kaynak: DHA

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