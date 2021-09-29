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Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

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Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

İlçe ziyaretleri kapsamında Buldan ile kucaklaşan Başkan Osman Zolan, Buldan'ın güzelliğine güzellik katmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, "Buldan'ımızda taş üstüne taş koymaya, güzelliklerinin üzerine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi.

DENİZLİ (İHA) - İlçe ziyaretleri kapsamında Buldan ile kucaklaşan Başkan Osman Zolan, Buldan'ın güzelliğine güzellik katmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, "Buldan'ımızda taş üstüne taş koymaya, güzelliklerinin üzerine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir dizi ziyaret ve program için Buldan ilçesine gitti. Buldanlıların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Zolan ilk olarak Buldan Belediyesine konuk oldu. Buldan Belediye Başkanı Şevik, Buldan için hep birlikte gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Belediyecilik anlamında Başkan Zolan'ı örnek aldıklarını söyleyen Şevik, "Denizli, şahsınızın nezdinde her zaman belediyecilikte Türkiye'de önde oldu. Bize örnek oldunuz. Büyükşehir olduktan sonra ilçemize yaptığınız hizmetlerden ötürü size şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"Buldan'ımızla gurur duyuyoruz "

Buldan'ın birçok ilde olmayan pek çok güzelliği içerisinde barındırdığını anlatan Başkan Osman Zolan, "Buldan'ımızla gurur duyuyoruz. Buldan her yönüyle dokuması, el sanatları, ürettiği ürünlerle; özellikle üzüm, kestane, doğal sebze ve meyveleriyle, doğal güzellikleri, tarihi Buldan Evleri, Tripolis Antik Kenti, termal sularıyla kısacası her yönüyle birçok güzelliği içinde barındırıyor. Bir ilde olmayan birçok güzellik Buldan'ımızda toplanmış durumda. Allah'ın lütfu ve Buldanlı hemşehrilerimizin gayreti ve çalışması sonucunda Buldan'ımız her geçen gün daha da güzelleşiyor" dedi.

Denizli'nin büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından Buldan'da Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zolan, "Çok şükür hem Büyükşehir Belediyesi hem de Buldan Belediyesi olarak Buldan'ımızın sorunlarını çözmek için gayret sarf ediyoruz. Allah'ım yolumuzu açık etsin. Sorunlarımızı çöze çöze buralara geldik" ifadelerini kullandı.

"El ele gönül gönüle"

Gün içinde ilçede birçok programa katılacaklarını kaydeden Başkan Zolan, "Yapılması gerekenleri, hemfikir olduğumuz konuları birlikte değerlendireceğiz. Bundan sonra da halkımızın taleplerini yerine getirme noktasında gayret sarf edeceğiz. Allah'ım Buldanımızın yolunu açık etsin. Hep beraber, el ele gönül gönüle meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, Buldanlı hemşehrilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, Buldan Belediye Başkanımızla hep beraber inşallah Buldanımızda taş üstüne taş koymaya, güzelliklerin üzerine güzellik katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Zolan daha sonra meclis üyelerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlarla tek tek görüştü

Buldan Merkez'de esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Buldan'a kazandırılan tarihi Tarakçı Evi'nde ilçede faaliyet gösteren oda başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Zolan, Dokuma Pazarı Sokağı'nda Buldan Belediyesi tarafından restore edilen tarihi evleri de inceledi. Başkan Zolan, programda AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı ile de bir araya gelerek ana kademe, kadın, gençlik kolları yönetimleri ve mahalle başkanlarıyla buluştu. MHP Buldan İlçe Başkanı Ahmet Özeşmen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Zolan, Buldan'da görev yapan mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi. Gece geç saatlere kadar süren program kapsamında Başkan Zolan ilçede görev yapan Büyükşehir Belediye personeli ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. - DENİZLİ

Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Buldan'ın güzelliğine güzellik katılacak - Haberler
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