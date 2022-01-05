Bülbüloğlu: "Sağlıklı yapılaşmasına katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz"

MALATYA (İHA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, bir ziyarette yaptığı konuşmada, "Malatya'mızın sağlıklı yapılaşmasına katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Malatya Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkan Adayı İbrahim Karabulut ve yönetim kurulu adayları, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu'nu ziyaret etti.

Bülbüloğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Çıkmış oldukları bu yolda Sayın İbrahim Karabulut ve yönetim adayı arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah sektör paydaşlarımızın bizlerle derneğimizle ve sektördeki diğer temsilcilerimiz ile işbirliği içerisinde hareket ederek inşaat sektöründeki sorunlarımızı ve geleceğe dair planlamalarımızı daha doğru daha düzgün bir şekilde yaparak sektörümüzün gelişimi ve Malatya'mızın sağlıklı yapılaşmasına katkıda bulunmayı ümit ediyoruz.

Bu noktada da Malatya Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkan Adayı Sayın İbrahim Karabulut 'a ve yönetimdeki aday arkadaşlarına çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah 12 Ocakta yapacakları bu seçimde sektörümüz ve Malatya'mız adına en hayırlı sonucun çıkmasını rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Karabulut ise Bülbüloğlu'na, kendilerini ağırladıkları için teşekkür ederek, "Sektör genelini kapsayan Müteahhitler Mimarlar ve Mühendislerimiz ile daha iyi işbirliği içerisinde çalışarak sektörümüzü daha iyi yerlere getirmek temennimizdir" ifadelerini kullandı. Karabulut, seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi düşündükleri projeler ve sektörde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verip destek talebinde bulundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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