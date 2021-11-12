Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu'nun annesi ve babası kimdir?

Buket Dereoğlu kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bizimkiler dizisi ile birlikte televizyon dünyası ile tanışan Buket Dereoğlu, zaman zaman basında yer alan haberler den sonra gündem oluyor. Son olarak 2015 yılında yayınlanan 'Sen Benimsim' dizisinde 'Nevin' karakterine hayat veren Buket Dereoğlu'nun kim olduğunu merak eden vatandaşlar bu konuda internette araştırma yapıyor.

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan oyuncu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgandır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

FİLM VE DİZİLERİ

2015 - Sen Benimsin (Nevin) (TV Dizisi)

2014 - Yasak (Münevver Hanım (Nazım Bey'in Komşusu)) (TV Dizisi)

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Moderatör) (Sinema Filmi)

2012 - Eve düşen yıldırım (Pınar) (TV Dizisi)

2012 - SüperTürk (Alev)(Sinema Filmi)

2011 - Sudan Sebepler (Sedef)(TV Dizisi)

2011 - Müziklerin Efendisi(TV Dizisi)

2011 - Artı 18 (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2009 - Çılgın Kanal (Deniz) (TV Dizisi)

2009 - 2011 - Papatyam (Yasemin)(TV Dizisi)

2008 - Pulsar (Nermin Bilgiç) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Saliha)(TV Dizisi)

2007 - Gemilerde Talim Var(TV Dizisi)

2006 - Arka Sokaklar (Selin)(TV Dizisi)

2006 - Avrupa Yakası 3. Sezon (konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Saliha)(TV Dizisi)

2004 - Dayı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (Sıfırcı)(TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Kötü Teyze Jale)(Sinema Filmi)

2002 - Sırlar Dünyası(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular(TV Dizisi)

2000 - Yaseminnamecik(TV Dizisi)

2000 - Yarı Şaka Yarı Ciddi(TV Dizisi)

1996 - Ağustos Böceklerini Unutma (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Aysu)(TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Elizabeth)(Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1995 - Oğlum Adam Olacak (Aktris/Öğretmen)(TV Dizisi)

1994 - Yaseminname

1993 - Cümbüş Sokak(TV Dizisi)

1989 - Bizimkiler (Demet)(TV Dizisi)

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