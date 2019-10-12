Buket Aydın'dan sınırdaki pozunu eleştiren Mehmet Bekaroğlu'na yanıt geldi

12.10.2019 09:54

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ın verdiği poz sosyal medyada olay oldu. CHP'li Mehmet Bekaroğlu da Aydın'ın bu pozları için "Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz" ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN'DAN YANIT GELDİ

Büyük yankı uyandıran bu eleştirilere ne yanıt vereceği merak konusu olan Aydın, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştiriye "Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale'den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu" sözleriyle yanıt verdi.

BEKAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Buket Aydın'ın pozları için şu satırlara yer vermişti: "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun."