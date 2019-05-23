Buharkent Hayır Pazarı İhtiyaç Sahiplerini Sevindiriyor

Aydın'ın Buharkent İlçesinde 11 yıl önce kurulan Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal projeleri ile Ramazanda da muhtaçları sevindirmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Kaymakamlık, belediye ve diğer kurumlar başta olmak üzere birçok kurumun takdirini kazanan ve destek bekleyen herkesin yanında olan dernek bu kez büyük mağazaları andıran giyim ürünlerinin yer aldığı 'Hayır Pazarı' ile ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor.

İlçede 2011 yılından bu yana birçok yardım faaliyetine ve sosyal projeye imza atan Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırsever vatandaşların bağışları ile toplanan ve yediden 77'ye giyim ürünlerinin bulunduğu Buharkent Belediyesi tarafından tahsis edilen ilçe merkezinde mağazada yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek Başkanı Özkan Çetin'i 'Hayır Pazarı' ismi verilen mağazada ziyaret eden Buharkent Kaymakamı Muhammet İkis ve Belediye Başkanı Mehmet Erol, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmasından dolayı Başkan Çetin'e teşekkür ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Erol ve Kaymakam İkis'e teşekkür eden Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Çetin, faaliyetleri ve mağazada bulunan ürünler hakkında bilgi verdi. Çetin, 2011 yılında derneklerini kurduklarını ancak dernek faaliyetlerini çok daha öncesinde yurt dışında diyanet işlerinde çalıştığı sırada da sürdürmekte olduğunu söyledi. Başkan Çetin; "2011 yılından bu yana Buharkent'te özellikle engelliler üzerine çalışmaktaydık. Bu dönemde çok sayıda akülü engelli aracı ve farklı ürünler alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sosyal proje kapsamında eşya ve gıda üzerine de çalışmalar yaptık. Benim ailemde bir engelli ya da ihtiyaç sahibi yok. Bizim de yarın bir engelli olabileceğimizi düşünerek bu çalışmaları başlattık. Am şunu da önemle ifade etmek istiyorum. Eğer bize kaymakamımız, belediye başkanımız ve vatandaşlarımız yardımcı olmasa biz bunları başaramazdık. Duyarlı vatandaşlarımız da ürünlerden satın almasaydı zaten bir anlamı yoktu. Biz hep birlikte bir bütünüz. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Yakın zamanda da 19 yaşındaki bir gencimizin beyindeki bir sorunu nedeniyle ameliyatını gerçekleştirecek ve inşallah sağlığına kavuşturacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede 2011 yılından bu yana birçok yardım faaliyetine imza atan Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Çetin'e teşekkür ederek, "Toplumeli Derneğimizin engelli ve ihtiyaç sahipleri ile ilgili güzel çalışmaları var. Bizler de derneğimizle ve diğer kuruluşlarla beraber hareket ediyoruz. Çok güzel projelere ve yarım faaliyetlerine imza attığımıza inanıyorum. Burada hayır sahipleri ve ihtiyaç sahipleri buluşuyor. Buharkent esnafı da büyük destek veriyor. Hayırlar birbirini kovalıyor ve hizmetler aksamadan devam ediyor. Ramazan ayına uygun bir hizmet olarak çocuklarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerimizi mutlu ediyoruz" dedi.

Buharkent Kaymakamı Muhammet İkis de emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Toplumeli Derneği ilçemizin gözbebeği. Sosyal devlet anlayışı ile dernek-devlet işbirliğinin güzel bir örneği. Robotik kodlama sınıfından turun da engellilere destek, eğitime destek ve ihtiyaç sahiplerine destek açısından çok güzel işler yapıyoruz. Güven ortamına dayalı bu çalışmalar başarıyı da beraberinde getiriyor. Devletin yetemediği yerlerde cansuyu oldu. Halen de olmaya devam ediyor. Şu anda da hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de 19 yaşındaki gencimizin ameliyatı için yardım toplamaya devam ediyor. Allah kendisinden ve destek verenlerden razı olsun" dedi.

Özkan Çetin'in eşi Ülkü Çetin, Buharkentli iş adamı Mehmet Önal ve hayırsever vatandaşlar yaptıkları konuşmalarda dernek yönetimi başta olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Kaymakam Muhammet İkis'e teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA