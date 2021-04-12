Bugün Şaban ayının son günü mü? Ramazan ayının ilk günü ve gecesi ne zaman? Şaban ayının son günü ve gecesi ne zaman?

Mübarek 3 ayların ikincisi Şaban ayıdır. Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi çok merak ediliyor. Şaban ayı 14 Mart Pazar günü itibariyle başladı. Peki, Şaban ayının son gecesi ve son günü hangi tarihlere denk geliyor? Ramazan ayının 1. günü ve gecesi ne zaman? Şaban ayının hangi günü ayın kaçına denk gelir? Bugün Şaban'ın kaçıncı günü ve gecesi? 12 Nisan Şaban ayının kaçıncı günü? Tüm Şaban Ayı takvimi haberimizde!