Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2020 maçları hangileri? EURO 2020 maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2020 maçları hangileri? EURO 2020 maç programı

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2020 maçları hangileri? EURO 2020 maç programı
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EURO 2020 maç programı açıklandı. 14 Haziran EURO 2020 maçları hangileri? Merak ediliyor. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla başladı. Turnuvanın 4. gününde birbirinden zorlu 3 maçla heyecan iyice artacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla araştırdığı 14 Haziran EURO 2020 maçları...

Euro 2020'de heyecan bugün 3 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan EURO 2020 maç programı

14 Haziran 2021 - Pazartesi

16:00: İskoçya - Çekya (D Grubu)

EURO 2020 D Grubu'nda 24 yıl sonra kupaya katılan ve ev sahibi ülkelerden biri olan İskoçya, EURO 1996'da final oynayan Çek Cumhuriyeti'ni Glasgow kentinde ağırlayacak. İki takım 5. kez birbirlerine rakip olacaklar. Bundan önce oynanan 4 mücadelede Çekler 3 kez kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Çekler'de bir dönem Türkiye'de de Trabzon ve Antalya'da oynayan Celustka da stoperde görev yapıyor. D Grubu'nun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İskoçya - Çekya muhtemel 11'ler:

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Tierney, O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick

19:00: Polonya - Slovakya (E Grubu)

EURO 2020 E Grubu'nun ilk maçında Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya, 4. kez yer alacağı Avrupa Şampiyonası finallerinde Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Slovakya, ikinci kez finallerde boy gösterecek. Slovaklar'da gelecek sezonda Trabzonspor forması giyecek Marek Hamsik de forma giyecek. İki takım bundan önce 2 kez karşılaştı; söz konusu maçlarda her iki taraf da 1'er galibiyet aldı. Polonya 6, Slovakya 4 gol attı.

Polonya - Slovakya muhtemel 11'ler:

Polonya: Szczesny, Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski, Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz, Jozwiak, Lewandowski

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

22:00: İspanya - İsveç (E Grubu)

2008-2012 arasında dünya futboluna damgasını vuran İspanyollar, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'na 2. turda veda etmişti. Luis Enrique yönetiminde yeniden ayağa kalkan Boğalar, EURO 2020 E Grubu'ndaki maçları öncesi 2 oyuncusunun koronavirüse yakalanması sonrası panik yaşamıştı. Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı sebebiyle yer almadığı İsveç, 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı. Sarı-Lacivertliler'in hedefi, kupaya puanla başlamak.

İspanya - İsveç muhtemel 11'ler:

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber

EURO 2020 GRUPLAR

Turnuvada mücadele edecek 6 grupta yer alan takımlar ve grupları şu şekilde

EURO 2020 A GRUBU

1 İtalya

2 İsviçre

3 Türkiye

4 Galler

EURO 2020 B GRUBU

1 Belçika

2 Danimarka

3 Finlandiya

4 Rusya

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Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2020 maçları hangileri? EURO 2020 maç programı - Haberler
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