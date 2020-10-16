Bugün gerçekleşecek Süper Yeniay, burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı
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Bugün gerçekleşecek Süper Yeniay, burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı

16.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:33
Bugün gerçekleşecek Süper Yeniay, burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı

16 Ekim 22:31'de terazi burcunun 23 derecesinde Süper Yeniay gerçekleşecek. Ay Dünya'ya çok yakın olduğu için "Süper Yeniay" deniliyor. Normalde bir yeniay iki hafta etkilidir. Ancak bu Süper Yeniay, yaklaşık dört hafta etkisini gösterecek.

Yeniayın haritanın 5. evinde gerçekleşmesi sebebiyle; çocuklar, aşk ve sevgili ilişkileri, spekülatif para konularında hak ve adalet temaları ön planda olacak. Yerleştiği derecede ünlülük sabit yıldızı dediğimiz Spica olduğu için; sanat, spor veya siyaset camiasından ünlü insanlarla ilgili pek çok gelişmeleri duyacağız. Bazı skandallar olacağı gibi, bazı ünlü ölümleri de gündem yaratacaktır.

KORONAVİRÜS HIZINI ARTIRACAK

Bu dönem maalesef, çocuğa yönelik cinsel suç haberleri de duyma ihtimalimiz yüksek. Gizli aşkların ortaya çıkması da bu dönemin başka bir etkisi. Bu Süper Yeniay'la birlikte, Covid-19'un tekrar hızını artıracağını da söyleyebiliriz. Ülkeler arası gerginliklerle ilgili olarak; iş birliği yapabilmek, orta yolu bulmak bu dönem ayrıca önem taşıyor.

BİR ŞEYLERİN BAŞLAMASI İÇİN, BAZI ŞEYLERİN BİTMESİ GEREKİR

Süper Yeniay anında yükselen de Yengeç burcu var. Aile ve vatan değerlerini ön planda tutmak, daha geleneksel ve korumacı davranmak önem kazanıyor. Hem Terazi hem de Yengeç burcu öncü grupta olduğu için, bazı olayları başlatma ve tetikleme enerjisi yüksek. Ancak bazı şeylerin başlayabilmesi için, bazen bir şeylerinde hızlıca bitmesi gerekir, unutmayın.

SÜPER YENİAY'IN EN ŞANSLISI İKİZLER VE KOVA

Genel anlamda enerjilerin gergin olduğu bu dönemde; özellikle yanlış anlama ve anlaşılmaların da etkisiyle, dürtülerle değil de akılcı davranarak, huzuru ve dengeyi korumak adına susmayı becerebilmek, sakin ve temkinli davranmak gerekiyor. Ortaya çıkan bazı şeyler can sıkıcı olabileceği için, dengeyi ve adaleti gözetmek çok daha önemli. Süper Yeniay'dan en çok etkilenecek burçlar; Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burcunun ikinci on beş gününde doğanlar. Yeniay'ın en şanslı burçları ise; İkizler ve Kova burçları.

Instagram: astrologaysunkoc

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