Bugün fındık fiyatı ne? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? Trabzon fındık fiyatları ne?
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Bugün fındık fiyatı ne? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? Trabzon fındık fiyatları ne?

Bugün fındık fiyatı ne? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? Trabzon fındık fiyatları ne?
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Son Dakika: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatları gündem konusu oldu. 2021 güncel fındık fiyatlarını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürmekte. Peki, 2021 Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu, Kocaeli, Sakarya, Terme, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Ünye, Çarşamba, Akçakoca güncel fındık fiyatları nedir? Fındığın kilosu kaç? Yüksek randımanlı fındığın fiyatı ne kadar? İl İl güncel fındık listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son Dakika: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatları gündem konusu oldu. Açıklanan fındık fiyatlarını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam etmekte. Peki, 2021 Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu, Kocaeli, Sakarya, Terme, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Ünye, Çarşamba, Akçakoca güncel fındık fiyatları nedir? Fındığın kilosu kaç? Yüksek randımanlı fındığın fiyatı ne kadar? İl İl güncel fındık listesi! Bugün fındık fiyatı ne? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? Trabzon fındık fiyatları ne? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN FINDIK FİYATI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında 2021 yılının güncel fındık fiyatı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı;

"Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz." açıklamalarında bulundu.

2020 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

Bugün fındık fiyatı ne? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? Trabzon fındık fiyatları ne?

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

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Bugün fındık fiyatı ne? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? Trabzon fındık fiyatları ne? - Haberler
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