Bugün evleniyorlar!

Arkadaşı Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana'nın sahibi olduğu Yacht Club'ta hayatlarını birleştirecek olan çift, nikahtan sonra kutlama yemeği yiyecek. İkili, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yaparak, arkadaşlarını çağıracak.

Snob Magazin - Magazin Haberleri