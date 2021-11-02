Bugün EDHO var mı, yok mu? 2 Kasım Salı EDHO olacak mı? ATV yayın akışında EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) yer alıyor mu?

ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Edho yeni sezonu ve yeni bölümü ne zaman başlayacak merak ediliyor. EDHO izlemek isteyen izleyiciler, EDHO bugün var mı? EDHO haftaya mı başlayacak? EDHO kanalı mı değişti? EDHO ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EDHO ( Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ) bitti mi, kanal mı değiştirecek? Yeni günü ve kanalı hangisi? aratması yapıyor. Peki, EDHO bitti mi, final mi yaptı, devam edecek mi? EDHO yeni bölümü ne zaman? 2 Kasım Salı 2021 EDHO olacak mı?

BUGÜN EDHO VAR MI? 2 KASIM EDHO OLACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

ATV 2 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Son Sığınak

22:40 - Kalp Yarası

EDHO NEDEN YOK? BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

EDHO KONUSU NE?

Dizide, çocuk denecek yaşta girdiği yer altı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yer altı dünyasına giren Hızır, haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğenini ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir "baba"dır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.Bu özellikleri onun sonu olacak yerde, Hızır'ı yer altı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam hâline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet, kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu, Hızır'a en büyük olma teklifidir.

EDHO OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

EDHO YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümünün 2 Kasım Salı 2021 tarihinde yayınlanacağı tahmin ediliyor. Fakat bugün dizinin final yapacağı haberler i gündeme gelmişti.

GÜNCELLEME : Dizi bugün de ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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