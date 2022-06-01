Bugatti Haberleri - Bugatti Haber - Haberler

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Bugatti Haberleri

Bugatti haber, Bugatti son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Elektrikli süper araba üreticisine dev yatırım!

Elektrikli süper araba üreticisine dev yatırım!

Bugatti - 01.06.2022
Hangi otomobil markası kime ait?

Hangi otomobil markası kime ait?

Bugatti - 26.05.2022
Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi

Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi

Bugatti - 18.05.2022
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa yarışını değerlendirdi Açıklaması

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa yarışını değerlendirdi Açıklaması

Bugatti - 22.04.2022
Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu

Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu

Bugatti - 21.04.2022
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

Bugatti - 17.04.2022
Volkswagen'den yılın ilk çeyreğinde 8,5 milyar avro kar

Volkswagen'den yılın ilk çeyreğinde 8,5 milyar avro kar

Bugatti - 14.04.2022
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek

Bugatti - 13.04.2022
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yolundaki korkunç kanıtlar savaş suçlarına işaret ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yolundaki korkunç kanıtlar savaş suçlarına işaret ediyor

Bugatti - 01.04.2022
Rus askerleri, savaştan kaçan bir aileyi böyle infaz etti

Rus askerleri, savaştan kaçan bir aileyi böyle infaz etti

Bugatti - 01.04.2022
Çip ve tedarik sıkıntısı VW'yi de vurdu

Çip ve tedarik sıkıntısı VW'yi de vurdu

Bugatti - 12.01.2022
Alman VW Grubu'nun Çin'deki satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü

Alman VW Grubu'nun Çin'deki satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü

Bugatti - 11.01.2022
PUBG Mobile New State'e elektirkli araçlar geliyor

PUBG Mobile New State'e elektirkli araçlar geliyor

Bugatti - 06.01.2022
Sahibinden.com 2021 verileri açıklandı

Sahibinden.com 2021 verileri açıklandı

Bugatti - 22.12.2021
Cristiano Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu tanıttı

Cristiano Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu tanıttı

Bugatti - 21.12.2021
Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Bugatti - 10.12.2021
Volkswagen'in karı ve araç teslimatı çip sıkıntısıyla 3. çeyrekte azaldı

Volkswagen'in karı ve araç teslimatı çip sıkıntısıyla 3. çeyrekte azaldı

Bugatti - 28.10.2021
Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Bugatti - 13.10.2021
Volkswagen Bugatti'yi, Hırvat Rimac Automobili'e Satma Kararı Aldı

Volkswagen Bugatti'yi, Hırvat Rimac Automobili'e Satma Kararı Aldı

Bugatti - 07.07.2021
Volkswagen, lüks otomobil markası Bugatti'yi Hırvat Rimac Automobili'ye satma kararı aldı

Volkswagen, lüks otomobil markası Bugatti'yi Hırvat Rimac Automobili'ye satma kararı aldı

Bugatti - 06.07.2021
Uçan otomobil AirCar'dan iki havalimanı arasında test uçuşu: Süre 35 dakika, maksimum hız 170 kilometre

Uçan otomobil AirCar'dan iki havalimanı arasında test uçuşu: Süre 35 dakika, maksimum hız 170 kilometre

Bugatti - 30.06.2021
Tarihte bugün ne oldu? 18 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Haziran'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 18 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Haziran'da yaşananlar!

Bugatti - 18.06.2021
Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro tazminat ödeyecek

Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro tazminat ödeyecek

Bugatti - 09.06.2021
Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor

Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor

Bugatti - 19.05.2021
Dünyanın en pahalı arabası! 2021'in en pahalı arabaları

Dünyanın en pahalı arabası! 2021'in en pahalı arabaları

Bugatti - 04.03.2021
Rapçi Lil Uzi Vert, alnına 170 milyon TL'lik elmas taktırdı

Rapçi Lil Uzi Vert, alnına 170 milyon TL'lik elmas taktırdı

Bugatti - 04.02.2021
Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü

Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü

Bugatti - 22.01.2021
Otomobil fiyatları ilk kez aralıkta düştü

Otomobil fiyatları ilk kez aralıkta düştü

Bugatti - 05.01.2021
Bas Gaza (Overdrive) filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza oyuncu kadrosu!

Bas Gaza (Overdrive) filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza oyuncu kadrosu!

Bugatti - 22.10.2020
Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı

Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı

Bugatti - 15.10.2020
MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı

MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı

Bugatti - 11.10.2020
Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Eylül'de yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Eylül'de yaşananlar!

Bugatti - 15.09.2020
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı

Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı

Bugatti - 09.09.2020
Alman VW Grubu'nun satışları temmuzda önemli ölçüde toparlandı

Alman VW Grubu'nun satışları temmuzda önemli ölçüde toparlandı

Bugatti - 14.08.2020
Dünyanın en pahalı arabasını aldı!

Dünyanın en pahalı arabasını aldı!

Bugatti - 02.08.2020
Alman Federal Mahkemesi, Volkswagen'in tazminat ödemesine hükmetti

Alman Federal Mahkemesi, Volkswagen'in tazminat ödemesine hükmetti

Bugatti - 25.05.2020
Volkswagen, Corona Virüsüne Rağmen Kar Etmeye Devam Ediyor

Volkswagen, Corona Virüsüne Rağmen Kar Etmeye Devam Ediyor

Bugatti - 30.04.2020
Volkswagen'in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı

Volkswagen'in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı

Bugatti - 29.04.2020
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı

Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı

Bugatti - 04.04.2020
Volkswagen'den 2019'da 17 milyar avro kar

Volkswagen'den 2019'da 17 milyar avro kar

Bugatti - 28.02.2020
Volkswagen Alman tüketicilerle anlaştı, 'egzoz manipülasyonu' için 830 milyon avro ödeyecek

Volkswagen Alman tüketicilerle anlaştı, "egzoz manipülasyonu" için 830 milyon avro ödeyecek

Bugatti - 28.02.2020
Volkswagen, egzoz manipülasyonunda tüketicilere 830 milyon euro teklif etti

Volkswagen, egzoz manipülasyonunda tüketicilere 830 milyon euro teklif etti

Bugatti - 14.02.2020
Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı

Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı

Bugatti - 09.01.2020
Volkswagen 'egzoz manipülasyonu'nda tüketicilere kulak verdi

Volkswagen "egzoz manipülasyonu"nda tüketicilere kulak verdi

Bugatti - 02.01.2020
Volkswagen yöneticilerine savcılık suçlaması

Volkswagen yöneticilerine savcılık suçlaması

Bugatti - 24.09.2019
Volkswagen Avustralya'daki müşterileriyle uzlaşmaya vardı

Volkswagen Avustralya'daki müşterileriyle uzlaşmaya vardı

Bugatti - 16.09.2019
Tarihte bugün 15 Eylül: Agatha Christie 129 yaşında! Agatha Christie kimdir?

Tarihte bugün 15 Eylül: Agatha Christie 129 yaşında! Agatha Christie kimdir?

Bugatti - 15.09.2019
Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin lastikleriyle kırdı

Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin lastikleriyle kırdı

Bugatti - 05.09.2019
Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

Bugatti - 02.09.2019
Volkswagen'den ilk yarıda 9,6 milyar avro kar

Volkswagen'den ilk yarıda 9,6 milyar avro kar

Bugatti - 25.07.2019
1 Milyon Lego ile Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu

1 Milyon Lego ile Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu

Bugatti - 24.07.2019
1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova'da ziyaretçilere sunuldu

1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova'da ziyaretçilere sunuldu

Bugatti - 24.07.2019
Modifiye Edilerek Bugatti Kadar Güçlü Hale Getirilen Camaro

Modifiye Edilerek Bugatti Kadar Güçlü Hale Getirilen Camaro

Bugatti - 12.07.2019
Volkswagen, Vosvos (Beetle) Üretimini Neden Durdurdu?

Volkswagen, Vosvos (Beetle) Üretimini Neden Durdurdu?

Bugatti - 11.07.2019
Görür Görmez Gücünü Hissettiren Bugatti SUV Konsepti

Görür Görmez Gücünü Hissettiren Bugatti SUV Konsepti

Bugatti - 08.07.2019
Dünyanın En Hızlı Otomobili Olacak SSC Tuatara'nın Üretimine Başlandı

Dünyanın En Hızlı Otomobili Olacak SSC Tuatara'nın Üretimine Başlandı

Bugatti - 04.07.2019
Alman Daimler kar beklentisini revize etti

Alman Daimler kar beklentisini revize etti

Bugatti - 24.06.2019
Alman Daimler kar beklentisini revize etti

Alman Daimler kar beklentisini revize etti

Bugatti - 24.06.2019
Ünlü Otomobillerin 'Keşke Her Arabada Olsa' Dedirten 10 Karakteristik Özelliği

Ünlü Otomobillerin 'Keşke Her Arabada Olsa' Dedirten 10 Karakteristik Özelliği

Bugatti - 16.06.2019
Ultra Lüks Otomobil Üreticileri, Araç Fiyatlarını Absürt Rakamlara Yükseltiyor

Ultra Lüks Otomobil Üreticileri, Araç Fiyatlarını Absürt Rakamlara Yükseltiyor

Bugatti - 11.06.2019
1200 Beygirlik, Saatte 400 Km Hız Yapan Süper Spor Otomobil: Karşınızda Ultima RS

1200 Beygirlik, Saatte 400 Km Hız Yapan Süper Spor Otomobil: Karşınızda Ultima RS

Bugatti - 11.06.2019
Fransa'da Zafer Marquez'in

Fransa'da Zafer Marquez'in

Bugatti - 19.05.2019
Cristiano Ronaldo Dünyanın En Pahalı Otomobili Olan Yeni Bugatti La Voiture Noire'yi Satın Aldı

Cristiano Ronaldo Dünyanın En Pahalı Otomobili Olan Yeni Bugatti La Voiture Noire'yi Satın Aldı

Bugatti - 15.05.2019
Hızlı ve Öfkeli'nin Gökdelen Fatihi Otomobili, Polis Oldu

Hızlı ve Öfkeli'nin Gökdelen Fatihi Otomobili, Polis Oldu

Bugatti - 06.05.2019
Ronaldo, Dünyanın En Pahalı ve Sadece 1 Tane Üretilen Otomobilini Satın Aldı

Ronaldo, Dünyanın En Pahalı ve Sadece 1 Tane Üretilen Otomobilini Satın Aldı

Bugatti - 02.05.2019
Cristiano Ronaldo, 12 Milyon Dolara Dünyanın En Pahalı Arabasını Satın Aldı

Cristiano Ronaldo, 12 Milyon Dolara Dünyanın En Pahalı Arabasını Satın Aldı

Bugatti - 01.05.2019
Volkswagen'in Eski Ceo'su Hakkında Dava Açıldı

Volkswagen'in Eski Ceo'su Hakkında Dava Açıldı

Bugatti - 15.04.2019
O Paraya Bir Lamborghini Daha Alabileceğiniz 563 Bin Dolarlık Araba Anahtarı

O Paraya Bir Lamborghini Daha Alabileceğiniz 563 Bin Dolarlık Araba Anahtarı

Bugatti - 12.04.2019
Bu Araba 200 Milyon TL !!! Dünyanın En Pahalı Yeni Arabası (Bugattı La Voıture Noıre)

Bu Araba 200 Milyon TL !!! Dünyanın En Pahalı Yeni Arabası (Bugattı La Voıture Noıre)

Bugatti - 07.04.2019
Volkswagen, Teşviklerle 300 Binden Fazla Dizel Aracı Yeniledi

Volkswagen, Teşviklerle 300 Binden Fazla Dizel Aracı Yeniledi

Bugatti - 28.03.2019
Lego'nun İnşa Ettiği Mclaren Senna, Orijinalinden Daha Ağır

Lego'nun İnşa Ettiği Mclaren Senna, Orijinalinden Daha Ağır

Bugatti - 27.03.2019
Dünyanın En Pahalı Otomobiline Bir de Hareket Halindeyken Bakın

Dünyanın En Pahalı Otomobiline Bir de Hareket Halindeyken Bakın

Bugatti - 19.03.2019
2019 Bugatti La Voiture Noire'nin Fiyatı Neden 100 Milyon TL ? Tüm Zamanların En Pahalı Otomobili.

2019 Bugatti La Voiture Noire'nin Fiyatı Neden 100 Milyon TL ? Tüm Zamanların En Pahalı Otomobili.

Bugatti - 15.03.2019
Bugatti'nin Fiyatı Yalnızca 33 Bin Dolar(!) Olan, Çocukların da Binebileceği Elektrikli Otomobili

Bugatti'nin Fiyatı Yalnızca 33 Bin Dolar(!) Olan, Çocukların da Binebileceği Elektrikli Otomobili

Bugatti - 12.03.2019
Dünyanın En Pahalı Aracı 16,5 Milyon Euroya Satıldı

Dünyanın En Pahalı Aracı 16,5 Milyon Euroya Satıldı

Bugatti - 07.03.2019
Dünyanın en pahalısı Cenevre'de satıldı

Dünyanın en pahalısı Cenevre'de satıldı

Bugatti - 06.03.2019
Neredeyse Otoban Fiyatına Satılan Ultra Lüks Araç: Bugatti La Voiture Noire

Neredeyse Otoban Fiyatına Satılan Ultra Lüks Araç: Bugatti La Voiture Noire

Bugatti - 05.03.2019
Pininfarina, 1900 Beygirlik 'Geleceğin' Elektrikli Süper Otomobil Konseptini Tanıttı

Pininfarina, 1900 Beygirlik 'Geleceğin' Elektrikli Süper Otomobil Konseptini Tanıttı

Bugatti - 05.03.2019
Hurdalıktan Çıkarılıp Yeniden Hayata Döndürülen 7 'Eski' Otomobil

Hurdalıktan Çıkarılıp Yeniden Hayata Döndürülen 7 'Eski' Otomobil

Bugatti - 23.02.2019
Çin'in Süper Otomobilleri Hunharca Kopyalamaya Devam Ettiğini Gösteren Fotoğraflar

Çin'in Süper Otomobilleri Hunharca Kopyalamaya Devam Ettiğini Gösteren Fotoğraflar

Bugatti - 15.02.2019
Bugatti Veyron'un Dörtlü Lastik Seti, Ebay'de 100 Bin Dolara Satışa Sunuldu

Bugatti Veyron'un Dörtlü Lastik Seti, Ebay'de 100 Bin Dolara Satışa Sunuldu

Bugatti - 29.01.2019
Chevrolet, Legodan Gerçek Boyutlu Silverado Pikap Yaptı

Chevrolet, Legodan Gerçek Boyutlu Silverado Pikap Yaptı

Bugatti - 21.01.2019
HEMINGTON Kreatif Direktörlüğü'ne Sascha A. Klumpp Atandı

HEMINGTON Kreatif Direktörlüğü'ne Sascha A. Klumpp Atandı

Bugatti - 10.01.2019
Audi'ye Dizel Faturası 1 Milyar Euroyu Geçti

Audi'ye Dizel Faturası 1 Milyar Euroyu Geçti

Bugatti - 31.10.2018
Audi'ye 800 Milyon Avroluk Dizel Cezası

Audi'ye 800 Milyon Avroluk Dizel Cezası

Bugatti - 16.10.2018
Vw'deki Emisyon Skandalının Benzinli Araçlara da Sıçradığı İddiası

Vw'deki Emisyon Skandalının Benzinli Araçlara da Sıçradığı İddiası

Bugatti - 02.09.2018
Bugatti Divio Pebble Beach Ortaya Çıktı

Bugatti Divio Pebble Beach Ortaya Çıktı

Bugatti - 25.08.2018
Bugatti Veyron'nun Yağ Değişim Ücreti 100 Bin Lirayı Aşıyor

Bugatti Veyron'nun Yağ Değişim Ücreti 100 Bin Lirayı Aşıyor

Bugatti - 20.07.2018
Cristiano Ronaldo, Garajındaki Arabalarla Trabzonspor Takımını Satın Alabiliyor

Cristiano Ronaldo, Garajındaki Arabalarla Trabzonspor Takımını Satın Alabiliyor

Bugatti - 15.07.2018
Lamborghini, 1,9 Milyon Dolarlık Aracını Geri Çağırıyor

Lamborghini, 1,9 Milyon Dolarlık Aracını Geri Çağırıyor

Bugatti - 11.05.2018
Hennessey Venom F5, Saatte 482 Km Hızı Geçerek Rekor Kırdı

Hennessey Venom F5, Saatte 482 Km Hızı Geçerek Rekor Kırdı

Bugatti - 09.03.2018
Bugatti Chrion Sport, 12 Milyon Liralık Fiyatıyla Dudak Uçuklattı

Bugatti Chrion Sport, 12 Milyon Liralık Fiyatıyla Dudak Uçuklattı

Bugatti - 07.03.2018
Asla Üretilmeyecek Van Modeller Hangileri?

Asla Üretilmeyecek Van Modeller Hangileri?

Bugatti - 13.02.2018
Bugatti Dünyanın En Büyük Titanyum Kaliperlerini Üretti

Bugatti Dünyanın En Büyük Titanyum Kaliperlerini Üretti

Bugatti - 23.01.2018
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