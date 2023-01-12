Taliban yerli ve milli otomobili Mada 9'u görücüye çıkardı! Teknik özellikleri dış görünüşü kadar lüks değil

2021'de Afganistan'da yönetime el koyduktan sonra aldığı kararlarla dünyanın büyük tepkisini çeken Taliban yönetimi, "yerli ve milli" otomobili Mada 9'u görücüye çıkardı. Dışarıdan çok lüks bir spor otomobil olarak görülen aracın lüks marka Bugatti'den ilham aldığı tahmin edilirken, aracın motorunun dış görünüşüyle herhangi bir ilgisi olmadığı ve Toyota Corolla'da kullanılan motora yer verildiği ifade edildi. Araç bu yıl Doha'daki bir fuarda tanıtılacak.

Afganistan'da kadınlara yapılan ayrımcılıklar başta olmak üzere birçok konuda yapılan uygulamalarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Taliban yönetimi bir süredir geliştirme sürecinde olan yerli ve milli otomobilini görücüye çıkardı.

BUGATTİ'DEN İLHAM ADLIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Mada 9 ismi verilen spor araç ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Dışarıdan çok lüks bir spor otomobil olarak görülen aracın lüks marka Bugatti'den ilham aldığı tahmin ediliyor. Fakat Alman medyasında yer alan haberde aracın iç aksamının ise çok farklı olduğu belirtildi.

MOTORUN DIŞ GÖRÜNÜŞLE HİÇBİR İLGİSİ YOK

Aracın motorunun dış görünüşüyle ilgisi olmadığını aktaran Almanlar, araçta Japon markası Toyota'nın Afganistan'da çok tercih edilen modeli Corolla'da kullanılan motorun kullanıldığını duyurdu.

DOHA'DAKİ FUARDA TANITILACAK

Aracın AR-GE sürecinin Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmeden dört yıl önce başladığı da belirtildi. Öte yandan Mada 9 ismi verilen aracın bu yıl Katar'ın başkenti Doha'daki bir fuarda tanıtılacağı belirtildi.