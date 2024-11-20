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Neymar, Dubai'de özel araç asansörlü 43 milyon sterlinlik lüks daire satın aldı

Neymar, Dubai'de özel araç asansörlü 43 milyon sterlinlik lüks daire satın aldı
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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Dubai'deki lüks Bugatti Residences'ta 43 milyon sterlinlik (1.7 milyar TL) çatı katı daire satın aldı. Al-Hilal'de sakatlığı nedeniyle 15 ayda yalnızca 7 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, özel araç asansörü ve Dubai manzaralı yüzme havuzu bulunan bu fütüristik daireye yatırım yaptı. Son olarak Miami'de 20.5 milyon sterlinlik sahil arazisi alan Neymar'ın, Brezilya kıyılarında 7 milyon sterlinlik özel ada almayı planladığı öğrenildi.

Brezilyalı futbol efsanesi Neymar, Dubai'deki özel Bugatti Residences'ta, kapısına kadar özel araç asansörü bulunan 43 milyon sterlinlik (yaklaşık 1.7 milyar TL) bir çatı katı satın aldı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Al-Hilal'de sakatlık nedeniyle 15 ayda sadece 7 maça çıkabildi ve haftada 2.5 milyon sterlin kazandığı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak bu durum, Suudi Pro Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Neymar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu fütüristik mega daireyi almasına engel olmadı.

Bina geliştiricisi Binghatti, 128 kez milli olan eski Barcelona oyuncusunun, "Gökyüzü Konakları" olarak adlandırılan özel dairelerden birini satın aldığını açıkladı. Dairede Dubai'nin merkezine bakan özel bir yüzme havuzu bulunuyor. Ayrıca özel asansörler sayesinde araçtan inmeden doğrudan daireye ulaşmak mümkün.

Binghatti, projenin "Fransız Rivierası'na saygı duruşunda bulunduğunu" belirtiyor. Tavandan tabana uzanan pencereler, yüksek tavanlar ve açık plan yaşam alanlarıyla her daireyi doğal ışıkla dolduruyor. Komplekste ayrıca bir fitness merkezi ve üyelere özel kulüp de yer alıyor.

Al-Hilal, Neymar'ın sözleşmesinin gelecek yaz sona ermesinden önce oyuncuyu elden çıkarmayı düşünüyor. Barcelona'ya dönüş söylentileri çıksa da, şu anda daha çok Brezilya'ya dönüşü konuşuluyor. Ancak Palmeiras kulübü, sakatlık sorunları nedeniyle Neymar'la ilgilenmediklerini açıkladı.

Futbolcu ayrıca yakın zamanda Miami'de 20.5 milyon sterlinlik bir sahil arazisi satın aldı ve Brezilya kıyılarında 7 milyon sterlinlik özel bir ada almayı planlıyor. Neymar, model partneri ve kızı Mavie'nin annesi Bruna Biancardi ile yeniden bir araya geldi. Çift, özel jetlerden ve egzotik tatillerden fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Ancak Neymar, en büyük tutkusunun futbol olduğunu her zaman vurguluyor ve önceliğinin kariyerinde yeniden yükselmek olduğunu belirtiyor."

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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