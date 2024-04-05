Tom Cruise'un, garip bir olay sonucu Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı

Tom Cruise, 2006'daki Bugatti Veyron'undaki bir olayın ardından bir daha asla Bugatti satın alamayacak. Bu olay, Cruise'un hayatında sadece bir araba olayı değil, aynı zamanda bir dönüm noktası oldu.

Bugatti sahipleri yalnızca yıllık bakım için 21.000 dolar harcamakla kalmaz, aynı zamanda her 10.000 mil sürüşte lastiklerini değiştirmek zorundadır. Ancak, Cruise'un yeni bir Bugatti satın almaktan yasaklanmasının sebebi, teknik gereksinimlerin hiçbiri değildir.

2006'da Mission Impossible 3'ün galasında yolcu tarafındaki kapıyı açmakta zorlanırken, küçük bir hata yüzünden yasaklandı. Evet, neredeyse 20 yıl önce, bir arabanın kilitli gibi görünen kapısını açmakta zorlandığı için Cruise'un o zamandan beri bir Bugatti satın almasına izin verilmemesine neden oldu.

Bu olay, Cruise'un hayatında sadece bir araba olayı değil, aynı zamanda bir dönüm noktası oldu. Cruise, bu anıyla artık Bugatti'ye sahip olma hayalini bir kenara bırakmak zorunda kaldı ve başka lüks araçlara yönelmek zorunda kaldı.

Bu nedenle, Cruise'un yaşadığı bu küçük aksaklık, onun hayatında bir dönüm noktası haline geldi. Bugatti'nin sıkı kuralları, Cruise'un hayatının bir parçası haline geldi ve artık o ünlü araba markasına sahip olma şansını kaybetti.