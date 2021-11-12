BUCAK'TA SÜRÜCÜLERE CEZA YERİNE SALEP

BURDUR (DHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında denetimlere katılan Kaymakam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sürücülerin emniyet kemeri kullanımını kontrol edip, salep ikram etti.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası için Antalya- Burdur karayolundaki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ndeki uygulamaya katıldı. Uygulamada sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafik kuralları anlatıldıktan sonra Bucak'ın meşhur salebi ikram edildi.

Kaymakam Erol Tanrıkulu, Akdeniz'i diğer bölgelere bağlayan Antalya Burdur karayolunda sürücülerin kurallara farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise sürücüleri bilgilendirdikten sonra kuralların anlatıldığı broşür dağıtıldığını ve çocuklara oyuncak verdiklerinden bahsetti.