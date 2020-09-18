Bucak'ta internet alt yapı çalışmaları
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Bucak'ta internet alt yapı çalışmaları

Burdur'un Bucak ilçesinde telekom alt yapı güçlendirme ve fiber alt yapı ağı genişletme çalışmaları başladı.

Bucak'ta internet alt yapı çalışmaları
18.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:12

Burdur'un Bucak ilçesinde telekom alt yapı güçlendirme ve fiber alt yapı ağı genişletme çalışmaları başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, günümüzde dijital çağın yaşandığı akıllı şehirlerin oluşturulduğu bir ortamda hızlı veriye ve bilgiye ulaşmada en önemli kaynaklardan birisinin güçlü internet alt yapısı olduğuna dikkat çekti.

Geçen mart ayında girişimleri sonucunda tüm mahallelerde fiber internet alt yapısı ile internet dağıtımının başladığını anımsatan Ünal, " Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle okulların uzaktan eğitim yapıldığı bir dönemde halkımızın ve çocuklarımızın daha güçlü bir internet yapısına kavuşması için yaptığımız görüşmeler neticesinde fiber optik alt yapı genişletme çalışmaları başladı. Yeni Mahallede Yahya Kemal Caddesinin bir bölümünde telefon direklerini kaldırarak, telefon ve internet hatlarını yer altına alınıyor. Yeni Mahallede, Çamlıca Mahallesi Gazi Caddesinde, Pazar Mahallesi, Alaattin Mahallesi, Cami Mahallesi sınırlarından geçen Ramazan Selen Bulvarında yeni yapılan binalara fiber alt yapı yapılıyor. Vatandaşlarımızın hızlı internete ve güçlü alt yapı ağına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecek. İlçemize yapılan yatırımlardan dolayı yetkililere ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum. " dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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