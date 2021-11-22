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Buca'da "burs hasadı" başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Buca'da

Tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projelere imza atan Buca Belediyesi, 180 dönümlük zeytinliklerinde "burs hasadı"nı başlattı.

İZMİR (İHA) - Tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projelere imza atan Buca Belediyesi, 180 dönümlük zeytinliklerinde "burs hasadı"nı başlattı. 7 ton zeytinden elde edilecek bin 200 litre zeytinyağı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfına bağışlanarak geliriyle maddi durumu yetersiz öğrencilere burs sağlanacak.

İzmir'in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip Buca'da, önemli bir proje daha hayata geçirildi. Bu kapsamda, köyler bölgesindeki zeytinlikler yüzleri güldürüyor. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılırken, ayrıca zeytinliklerden maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere burs sağlanıyor.

Hasat başladı

Öte yandan, Buca Belediyesinin köyler bölgesindeki yaklaşık 180 dönüm alanda dikili zeytinliklerinde hasat başladı. Hasadın, aralık ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Bu yıl yetişen 7 ton zeytinden, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bin 200 litre zeytinyağı elde edilecek. Belediye, zeytinyağlarını Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Vakıf da bu yağların gelirini burs olacak maddi durumu yetersiz olan öğrencilere dağıtacak. - İZMİR

Buca'da burs hasadı başladı

Buca'da burs hasadı başladı

Buca'da burs hasadı başladı

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