Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
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Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı

Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon'un Of ilçesinde ticaretle uğraşan 83 yaşındaki İsmail Hakkı Akyüzlü, dükkanının camına "İyi dost az meşgul edendir" yazısını astıktan sonra cirosunun aylık hissedilir derecede arttığını söyledi.

Trabzon'un Of ilçesinde ticaretle uğraşan 83 yaşındaki İsmail Hakkı Akyüzlü, dükkanının camına "İyi dost az meşgul edendir" yazısını astıktan sonra cirosunun aylık hissedilir derecede arttığını söyledi.

Of ilçesinin en eski vergi mükelleflerinden İsmail Hakkı Akyüzlü, 8 yaşlarında ticaret hayatına atıldı. 1950'li yıllarda Samsun'da berberlik yapan Akyüzlü, daha sonra çeşitli yerlerde iş yaptıktan sonra memleketi Of'a taşındı. 1973 yılında hırdavatçılık işine geçiş yapan Akyüzlü, dükkanının camına "İyi dost az meşgul edendir" yazısı astı.

Yazıdan sonra işlerinin geliştiğini belirten Akyüzlü, yazı sayesinde aylık cirosunun arttığını söyledi. Yarım asırdan fazladır vergi mükellefi olan Akyüzlü, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan da teşekkür belgesi aldı. Ticaret hayatında meşguliyetin önemli bir konu olduğunu dile getiren Akyüzlü, yazıyı gören insanların tebessüm ederek anlayışla karşıladıklarını söyledi.

"Meşguliyet iyi bir şey değil"

Akyüzlü, yaptığı açıklamada "1950'li yıllarda Samsun'da berber dükkanım vardı. Dükkana gelip sadece muhabbet için oturanlar olurdu. Dışarıdan onları gören müşteriler sıra var diye içeri girmezdi. O zamanlar bu yazıyı dükkanın camına yazıp astım. Onlarda yazıyı görünce gülüp giderlerdi. 'Biz meşgul etmeyelim' diye düşünürlerdi. Bu yazı aslında ters bir cevap değil. İnsanları rencide anlamında değil bu. Anlayan anlıyor. Buraya geldikten sonra yazıyı buradaki dükkanıma astım. Bu yazıyı yazdıktan sonra cirom 2 bin TL arttı. Bu yazı çok önemli. İyi dost az meşgul edendir. Bu yazıdan sonra ticari hayatım gelişti. Boş sohbetler ortadan kalktı. Ticaret hayatında bu konu aslında çok önemlidir. Meşguliyet iyi bir şey değil! Bu yazı, görenlerin çok ilgisini çekiyor. Tebrik ediyorlar" dedi. - TRABZON

Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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