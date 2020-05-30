Bu ünlüler, kadınların hayallerini süslüyor
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Bu ünlüler, kadınların hayallerini süslüyor

GÜZELLİK ve estetik trendleri yıllar içinde hızla değişirken, dolgu ve botoks uygulamalarıyla Amerikalı model Kendal Jenner'in badem gözleri, Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın yanakları, 2016'da Yılın Modeli seçilen Bella Hadid'in çenesi ve Tatar asıllı Rus model Irina Shayk'ın...

Bu ünlüler, kadınların hayallerini süslüyor
30.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:06

GÜZELLİK ve estetik trendleri yıllar içinde hızla değişirken, dolgu ve botoks uygulamalarıyla Amerikalı model Kendal Jenner'in badem gözleri, Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın yanakları, 2016'da Yılın Modeli seçilen Bella Hadid'in çenesi ve Tatar asıllı Rus model Irina Shayk'ın dudakları örnek alınıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, kadınların en çok belirgin elmacık kemikleri, dolgun dudaklar, iri gözler ve çekici yüz hatları istekleri ve ellerinde benzemek istedikleri ünlülerin fotoğraflarıyla kendisine başvurduklarını belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, dolgu ve botoks tedavileri sayesinde ameliyatsız estetik uygulamalarla her yıl yeni bir güzellik algısı yaratıldığını belirtti, bu trendlere yön verenlerin ise ünlü isimler olduğunu söyledi. Yüzlerinde ufak değişiklikler yapmak isteyerek kendisine başvuran kadınların, ünlü isimlerin belirgin elmacık kemiklerine, dolgun dudaklarına, iri gözlerine ve çekici yüz hatlarına kavuşmak istediklerini kaydeden Dr. Erdoğan, "Kadınlar en çok Kendal Jenner, Kim Kardashian, Bella Hadid ve Irina Shayk'ı örnek gösteriyorlar" dedi.

Son dönemde Kardashian ailesinin güzelliği ile öne çıkan üyesi Amerikalı model Kendall Jenner'in çekik ve iri gözleri gibi gözlere kavuşmanın birçok kişinin isteği olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, "Badem göz estetiği kaş göz mesafesi uzuyor, göz kapaklarındaki düşüklük ortadan kalkıyor" dedi.Dr. Erdoğan, vücutla uyumlu eriyebilen ip askı uygulaması olan badem göz estetiğiyle kaşlara şekil verilerek daha çekik daha iri gözler, manalı bakışlar elde edilebildiğini ve bu işlemin sadece 15 dakika sürdüğünü vurguladı.KİM KARDASHİAN'IN YANAĞIKadınların hayallerini süsleyen bir diğer ünlünün Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, şunları söyledi: "Yaptırdığı birçok estetik uygulama ile Amerikan magazininin tanınan yüzü olan Kim Kardashian'ın belirgin elmacık kemikleri, yanak şekillendirmesi isteyen pek çok kadının idolü. Belirgin elmacık kemikleri ve yüzün çatısı olan yanaklar, ön ve yan profilde güzellik ve çekiciliğin ana hattını belirler. Hyalüronik asitle hacim kazandırılan, belirginleştirilen yanaklar, genç ve çekici bir yüz hattının olmazsa olmazıdır."BELLA HADİD'İN ÇENESİGüzellik trendlerinin yıllar içinde değiştiğini ve günümüzde Amerika'da 2016'da Yılın Modeli seçilen Bella Hadid'in çenesinin çok popüler olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, "Vurgulu ve güçlü çene hattı, harika bir yüz profili ile Bella Hadid çene dolgusu isteyenlerin en çok benzemek istediği isim" diye konuştu.Son zamanlarda çok popüler olan bir dolgu uygulamasıyla yüzün alt bölgesinde neredeyse estetik cerrahi ile yakalanabilecek bir germe etkisi yaratmanın mümkün olduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, "Bazı kişilerde yapısal olarak çene hattı net ve olması gerektiği kadar keskin değildir. Bu kişilerde jawline dolgusundan fayda sağlanarak daha keskin bir çene hattı ve çekici bir görünüm elde edilebilir. Ayrıca çene hattı uygulamaları sadece kadınlar değil, erkeklerin de oldukça önemsediği bir bölge" diye konuştu.IRİNA SHAYK'IN DUDAKLARIPek çok kadının ellerinde benzemek istedikleri ünlülerin fotoğraflarıyla kendisine başvurduklarını belirten Dr. Erdoğan, "Dudak dolgunlaştırmak için elinde ünlülerin fotoğraflarıyla gelerek 'işte dudaklarımın böyle olmasını istiyorum' diyen pek çok hastayla karşılaşıyoruz. Son dönemde en çok rağbet gören isimse dolgun ve güzel dudakları ile İrina Shayk" dedi.Dudak konturunu belirginleştirmek, dudaklardaki asimetriyi düzeltmek ve daha hacimli dudaklar için hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri kullanıldığını ifade eden Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dudak dolgusu uygulaması esnasında dudağın tüm yüz anatomisine göre şekli belirlenir, yani herkes her istediği dudak şekline sahip olamaz. Yüze orantılı olmayan dudaklar tek başına güzel olsa bile doğal olmayan komik bir sonuç çıkabilir. Düşünülen ve istenilenin aksine her dudak dolgusu kendi içinde eşsiz olmalıdır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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