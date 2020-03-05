"Bu tür görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi için güzel görüntüler değil"

05.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:45

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, dün Mecliste yaşananların güzel görüntüler olmadığını belirterek, "Hakaret etmek, sövmek siyaset değildir" dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kocatepe Camii eski imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar için Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "İsmail Coşar hocamıza ve kıymetli eşine Allah'tan rahmet diliyoruz. Elim bir trafik kazsında kaybettik. Kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli hafızlardan birisiydi. Çok müstesna bir sesi vardı. Çok etkili bir sesi vardı. Yeri doldurulamayacak bir ekolün sahibiydi. Hocamızın yetiştirdiği talebeler var. Çok büyük bir ses mirası da bırakmıştır. Çok büyük bir katılımla cenaze namazı kılındı. Kocatepe Camii ile özdeşleşmiş bir hocamızdı" ifadelerini kullandı.

"FİZİK YOLUYLA, KAVGA YA DA DÖVÜŞLE İKNA YÖNTEMİ OLMAZ"

Mecliste yaşanan kavgaya değinen Şentop, şunları söyledi:

"Bu tür görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi için, parlamentolar için güzel görüntüler değil. Milletimizi rahatsız eden görüntüler. Bu bakımdan milletvekili arkadaşlarımızın görüşlerini, fikirlerini uygun bir dil ve üslupla ortaya koymaları gerekir. Fizik yoluyla, kavga ya da dövüşle ikna yöntemi olmaz. Fikirleri ortaya koymak ve açıklamakta yöntem olarak görülemez. Burada son zamanlarda dikkat çeken bir gerginlik var. Milletimiz de bunun farkında. Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Gerek İdlib'de, gerek mültecilerle ilgili gelişmeler ve muhtemel gelişmeler üzerinden yönetilen bir süreç var. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya'da. Putin ile bölge ve İdlib ile alakalı gelişmeler üzerine görüşecek. Böyle bir ortamda Türkiye'de şüphesiz farklı fikirler ortaya konulabilir. Bunu hepimiz saygıyla karşılarız. Ama fikirleri ortaya koyarken belli bir üslubu, Türkiye'deki bu milli birlik görüntüsünü kimsenin bozmaya hakkı yok. Bu görüntü Türkiye'deki birlik görüntüsünü bozma yönündeki gayretler, sözler, fiiller, Türkiye'nin gücünü uluslararası alanda zayıflatmaktadır. Bunu teşvik eden, Türkiye'de bir dağınıklık, bir itilaf görüntüsünün ortaya çıkması için gayret gösterenler olduğunu görüyor ve biliyoruz. Son yaşanan hadiselerin temelinde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza basit, alala hakaret içeren yaklaşım vardı. Hakaret etmek, sövmek siyaset değildir. Bir fikir, ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir. Bunu bütün canlılar yapabilir. Ama nerede nasıl konuşacağını bilmekte fikir ve ifade hürriyeti içerisinde siyaset yapmak ayrı bir hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. Anayasanın 104. maddesi 'Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder' diye ifade etmektedir. Bu anlamda bu tür görüntülere sebebiyet verecek işlere, provokasyonlara, tahriklere kimse sebebiyet vermemeli ve kimse bu tür oyunlara gelmemelidir."

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiği ve sürecin nasıl işleyeceği sorusuna Şentop, "Rutin bir süreci var. Meclise zaten dokunulmazlıklara ilgili talepler geliyor. Bundan sornasında bu konuyla ilgili Anayasa ve Adalet Komisyonundan oluşacak karma komisyonun uhdesinde olacak bir iş" yanıtını verdi.

"VAKALAR ARTTIKÇA BİZDE İSTİŞARELERİMİZİ YAPTIK VE TOPLANTIYI ERTELEMENİN DOĞRU OLACAĞINA KARAR KILDIK"

Antalya'da yapılması planlanan 7. Meclis Başkanları Zirvesi'nin korona virüs nedeniyle ertelendiği sorusu üzerine Şentop "Meclis başkanları zirvesi değil de, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi vardı. Onun genel kurul toplantısını yapacaktık. Tabii bu virüsle ilgili bütün dünyada ciddi bir sıkıntı var. Yabancı misafirlerimiz katılacaktı. Zaman geçtikçe vakalar arttıkça biz de istişarelerimizi yaptık ve toplantıyı ertelemenin doğru olacağına karar kıldık. Türkiye girişleri ile ilgili problemleri olabilir. Gelmeye çekinenler vardı. Çünkü yurt dışından gelecek birçok kişinin temas edeceği ortamdı. Bu bakımdan bunu erteledik. Bu virüsle ilgili tablo değiştikten sonra yapacağız" yanıtını verdi.

Meclis Başkanı Şentop, açıklamalarının ardından yanına gelen down sendromlu bir vatandaşla yakından ilgilendi.

(Yunus Emre Kartal - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA