Gümüşhane Belediyesi'nin paylaşımına tepki yağdı! İzmir'deki seli siyasi ranta çevirdiler

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İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin büyük bir bölümü sular altında kalırken, zor durumda kalan vatandaşlar kamyon kasasına çıkarak sudan kurtulmaya çalıştı. Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" ifadesine ise tepki yağdı.

Geçtiğimiz gece İzmir'de etkili olan sağanak yağış kentin birçok bölümünde su baskını ve sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken yüzlerce araçta maddi hasar meydana geldi.

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

İzmir'deki felakette 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer ve vatandaşlar seferber olurken, Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.

"BİZ BÖYLE HİZMETLER VEREMİYORUZ ÇÜNKÜ ALTYAPIMIZ İYİ"

Yağış nedeniyle su basan yolda mahsur kalan vatandaşlar kamyonun üzerine çıkarken, belediyenin resmi hesabında bu görsele yer verildi ve "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" ifadesi kullanıldı.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Belediyenin yaptığı bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine yapılan paylaşım silindi.