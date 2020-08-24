Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

Antalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürdükten sonra trafikte havuz keyfi yapan, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak, bu sefer koltuktan motosiklet yaptı.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
24.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:09

Antalya'da oto aksesuarı yapan Murat Tokmak bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı. Tokmak, amacının koltuğu Konyaaltı sahiline getirerek valeye park ettirmek olduğunu söyledi.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

ARAÇ POLİS TARAFINDAN OTOPARKA ÇEKİLDİ

Antalya'da emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekildi, Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza aldı. Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

4 VİTESLİ, 80 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Tokmak, bu sefer 'çılgın' proje olarak nitelendirdiği koltuk motosiklet projesini 3 arkadaşıyla birlikte tasarladı. İlk olarak ikinci el eşya satan bir yerden tek kişilik TV koltuğu alan Tokmak, ardından hurdacıdan çalışan bir motosikletin motorunu satın aldı.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

Tokmak, arkadaşlarıyla birlikte koltuğun içine motor yerleştirdi, el arabasının tekerleklerini koltuğun altına yerleştirdi, direksiyon olarak da bisiklet direksiyonunu tercih etti. 4 vitesli ve 80 kilometre hıza kadar ulaşabilen koltuğun test sürüşlerini iş yerini önünde gerçekleştiren Tokmak, amacının trafiğe çıkmak olmadığını belirterek, eğlence amaçlı bu tür projelere imza attıklarını söyledi.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

"İNŞALLAH CEZA GELMEZ"

"Çılgın bir proje yapalım dedik, çılgın oldu" diyen Tokmak, motorun maliyetinin bin lira olduğunu ancak keyfinin paha biçilemez olduğunu söyledi. İnsanlardan olum yönde tepkiler aldığını dile getiren Tokmak, "Çevreden muhteşem tepkiler vardı. İnsanlar gülerek motora bak, koltuğa bak şeklinde tepki veriyorlar. Yaşlı bir amca, 'yürüyen koltuk yapmışlar' şeklinde bir tepki vermişti.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

Türk'e olmaz diye bir şey yok. 4 vitesli. 80 kilometre hıza rahat çıkabiliyor. Ama biz trafiğe kapalı alanlarda yaptığımız için sıkıntı olmasını istemiyoruz. Durduruşu ve kullanışı kolay. İnşallah bunun patentini alırız. İşimiz modifiye olduğu için bunları yapabiliyoruz. Kendi dükkanımızın önünde kısa bir şekilde trafiğe çıktık. Yine ceza gelir diye düşünüyorum ama inşallah gelmez.

Çünkü cezalık bir şey yapmadık. Kafamızda kaskımız takılı ve trafiği kapalı alan gibi bir yerdi. 5 dakikalık çıkardık sadece. Trafiğe kesinlikle çıkmıyoruz. Bunun için yapmadık zaten. Hobi amaçlı, internette kanalımıza çekmek için yaptık. Başarılı da olduk. Tokmak projeye ilişkin tek hayalinin koltuğu Konyaaltı Sahili'ne götürerek valeye park ettirmek olduğunu söyledi.

Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada 3. Sayfa
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Dünya
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Marco ve Laura: ABD kıyılarına yaklaşan çifte fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Marco ve Laura: ABD kıyılarına yaklaşan çifte fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Son Dakika: Fenerbahçe'de, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fatih Dönmez Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:09:34. #1.14#
title