Bu Kez Başarısızlık Hikayeleri Sahnedeydi!

Bu yıl sosyal fayda alanından başarısızlık hikâyelerini bir araya getiren konferansa katılım yoğundu.

Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı Hemzemin'in 4'üncüsü, Atılay Uluışık'ın sunuculuğunda Pera Müzesi'nde düzenlendi. 'Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi' hedefiyle yola çıkan Hemzemin, bu kez sosyal fayda alanından başarısızlık hikâyelerini bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, şirketler, medya mensupları ve iletişimcilerle alanında uzman konuşmacıları bir araya getiren Hemzemin, Myra Sosyal Fayda İletişimi Ajansı tarafından Borusan Holding ana sponsorluğunda Yaşama Dair Vakıf, Kültür Ofisi Derneği, AB Sivil Düşün Programı'nın katkısı ile gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının, farklı alanlarda sosyal fayda üreten girişimlerin ve ulusal ya da uluslararası şirketler ve temsilcilerinin projelerini anlattıkları Hemzemin'de her bir vaka sunumu temel olarak 'Nerede hata yaptık? Bu hatadan öğrendiklerimizle neleri değiştirebiliriz?' sorusuna cevap aradı.

Kösemen: "Sosyal Fayda alanında rekabetçi açıdan değil, öğrenme ve deneyim biriktirme açısından bakabilmeliyiz"

Hemzemin Konferansı Sözcüsü ve Myra Ajans Başkanı Rauf Kösemen etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, "Sivil toplum ve sosyal sorumluluk projelerinde başarısızlıklarımızı konuşmaktan çekiniyoruz. Oysa bu alanlarda başarısızlığa, rekabetçi açıdan değil, kendimizi geliştirme, öğrenme ve deneyim biriktirme açısından bakabilmeliyiz" dedi.

Yaşama Dair Vakıf'tan Mehmet Ali Çalışkan etkinlikte yaptığı konuşmada, "STK'ların en önemli işlevi; hayatımızdaki sorunları, bunların arka planını keşfetmektir. Bugün bildiğimiz sorunların hepsini bir STK keşfettiği ve bizim önümüzde getirdiği için varlar. STK'lar bunları keşfetmemiş olsaydı bizler de o sorunları bilemeyecektik. Burada esas olan sorunu çözmek için nasıl çözüleceğinin ortaya koyulmasıdır. Başarısızlığımız, sorunu ortaya çıkarmakla yetinmeyip onu çözmeye uğraşmamızdan kaynaklanıyor" diye konuştu.

9 Avrupalı ajansın oluşturduğu DNS Network'ün kurucularından, Creative Concern Ajans Başkanı Steve Connor konferans kapsamında 'Duyguları görmezden gelen kampanyalar nasıl başarısız olur' konu başlığında konuştu ve kampanyaların başarısız olmasının sebeplerinden birinin gerçek insanları kullanmamak olduğuna dikkat çekti.

DNS Network'ün uluslararası girişimleriyle başlatıldı

Hemzemin; sosyal fayda üretmeye yönelik projeler ve sivil toplum örgütleri için tasarım ve iletişim hizmeti veren Myra'nın ve bu alanda çalışan 9 Avrupalı ajansın oluşturduğu DNS Network'ün uluslararası girişimleriyle başlatıldı. Myra tarafından organize edilen Hemzemin Konferans, uzmanların oluşturduğu bir çalışma ve danışma grubuna sahip.

Kaynak: Bültenler