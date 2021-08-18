Bu görüntülere yürek dayanmaz! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
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Bu görüntülere yürek dayanmaz! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban, yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan kaçmak isteyen halka karşı şiddet uyguladı. Havalimanına akın eden vatandaşların püskürtülmesini sağlamaya çalışan Taliban şiddetinden çocuklar da etkilendi. Servis edilen görüntülerde kanlar içerisinde kalan çocukların olduğu görüldü. Bu görüntüler yürek burktu.

Afganistan'daki tüm kontrolü ele geçiren Taliban zulmüne ait ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada endişe yarattı. Burka giymediği için öldürülen bir kadının görüntüsünden sonra şimdi de çocuklara uygulanan şiddete ait fotoğraf kareleri servis edildi.

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

ÇOCUKLARA DA ŞİDDET UYGULADILAR

Taliban'dan kaçmak için Kabil'deki havalimanına akın eden vatandaşlar ve çocukları da bu şiddetten payını aldı. Havaalanına girmeye çalışan kalabalığa kamçı kullanılmasının ardından kanlar içinde bir çocuğun Taliban tarafından babasıyla birlikte götürüldüğü öğrenildi. Görüntülerde Taliban'dan bir kişinin kadınlara ve bir köşeye sinmiş çocukları dövdüğü görülüyor.

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
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Gözde Nur Bayar
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