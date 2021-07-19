Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı
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Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı

Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçiden 8 tane kurbanlık alan dolandırıcı, oyaladığı kurbanlık sahibini atlatıp parayı ödemeden kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçiden 8 tane kurbanlık alan dolandırıcı, oyaladığı kurbanlık sahibini atlatıp parayı ödemeden kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye hafif ticari araç ile gelen bir kişi, Bülent Güner'e ait 8 küçükbaş hayvanı kuran kursu için satın almak istedi. Ahmet Güner ile 12 bin liraya anlaşan şahıs 8 küçükbaş hayvanı hafif ticari araç içerisine yerleştirdi.

Ücreti yurtta vereceklerini söyleyen dolandırıcı şahıs, Ahmet Güner'i de araca alarak İnegöl merkeze gitmek üzere yola çıktı. Bir sokakta aracı durduran dolandırıcı, yanında oturan Ahmet Güner'e "Arka kapı açık kalmış, kapat amca" diyerek araçtan indirdi.

O sırada dolandırıcı, gaza basarak hızla kaçtı. Dolandırıldığını fark eden Ahmet Güner, durumu oğlu Bülent'e bildirdi. Küçükbaş hayvanların sahibi Bülent Güner, Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Şüphelinin 16 MA 4294 ve 16PF406 plakaları da çalıp aracına taktıktan sonra hırsızlık olaylarına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri mahalledeki güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.

Olayı anlatan Bülent Güner, "Sabah bu dolandırıcı geliyor. "Kuran kursuna kurbanlık hayvan alacağını" söylüyor. Babamla anlaşıyorlar. Hayvanları araca yüklüyor. Ödemeyi kuran kursunda yapacağını söylüyor. Babamla yola çıkıyorlar. Çevre yolunda duruyor. Babamı oyalıyor, babam araçtan inince, şüpheli gaza basıp kaçıyor." dedi. - BURSA

Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı
Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı
Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı
Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı
Bu dolandırıcıya dikkat...Yaşlı adamın kurbanlıklarını böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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