Bu da Devremülk Bank

12.11.2019 01:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:09

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Ankara'da devremülk dolandırıcılarına operasyon: 28 göz altı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma bürosunun yürüttüğü dolandırıcılık soruşturması kapsamında 28 kişiyi gözaltına aldı.

Başkent'te Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geçen Ağustos ayında ilkini gerçekleştirdiği Prizma operasyonuna bir yenisini daha ekledi. Ankara polisi dört aylık çalışma neticesinde 150 polisin katıldığı operasyonla 25 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 28 zanlı gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dolandırıcılar masum vatandaşa "devre mülkünüzü çok yüksek fiyatlara Katarlılara Dubaililere satacağız" yalanını söyledi. Dolandırıcıların kurumsal görünmek için çağrı merkezi kurdukları devre mülkü satmak isteyen kişileri telefonla arayarak bilgi aldı. Kiralanan ofislere davet edilen vatandaşlar, ikna odalarında devre mülklerini satmaya zorlandı.

Mülklerini satmayı kabul eden vatandaşlardan "üyelik" adı altında 52 bin liraya ulaşan paralar aldılar. Zanlıların Prizma diye mağdurlara anlattığı sistem iddiaya göre şöyle çalışıyordu; "60 bin liralık bir devre mülkü olan mağdur, üyelik için örneğin 30 bin lira veriyordu. Dolandırıcılar devremülkle beraber 90 bin lirayı bulan bu meblağ karşılığında devremülkü Arap alıcılara 120 bin lira civarında satmayı vaat ediyordu."

Ancak devremülk satışları hiçbir zaman gerçekleşmedi. 110 devremülk sahibi bu yollarla mağdur edildi. Polis yaptığı incelemede çetenin 2 milyon 500 bin lira civarında haksız para kazandığını tespit etti.

Çeşitli bankalardan 100 Bin TL para çekti

Devremülk mağduru Gazi Çuha isimli vatandaş, "Bizi aradılar dediler ki sizin elinizde devre mülk varmış. Biz bunları alacağız. Yurtdışından gelen Katarlılara, Araplara satacağız dediler. Senin devre mülkün değeri 60 bin lira. Biz ise 75 bin liraya satacağız dediler. Bize 52 Bin lira para verin depozito olarak. Biz bunu tekrar size geri vereceğiz dediler. ve bizi böyle kandırdılar. Bana önce dört tane telefon aldırdılar. Telefonları götürüp sattılar. Paralarını sonra size geri vereceğiz dediler. Sonra bankaya götürdüler beni kredi çekmek için. Çeşitli bankalardan topla 100 bin lira para çektim. Bana üç devremülkünü satacağız size geri vereceğiz dediler. Senin devre mülk çok olduğu için sen bekle biz sana haber edeceğiz dediler. Bekledim bekledim haber gelmedi. Bir iki kez ofislerine gittim. İkinci gidişimde ofis boştu. Ben de polise gidip suç duyurusunda bulundum" dedi.

Kredi çekmeye zorladılar

Ali Dilmez isimli bir başka mağdur da, "Benim numaramı nereden almışlarsa aradılar. Üç ay boyunca beni ikna için aradılar. Satmayı düşünüyordum. Dediler ki: '82 bin lira yerinizin değeri, yabancılar geldi, biz burayı satacağız. Bu müşterileri bir daha kaçırmayalım acil gelin ofiste konuşalım.' Ofiste konuştuk, dedim ki; 'bana peşin para verirseniz ben satarım yoksa ben imza atmam' dedim. 'Paranız hesaba tık diye yatacak ancak öncelikle buraya üye olmalısınız, 52 bin lira ücret ödeyip' dediler. Ben de benim öyle bir param yok dedim. Kredi de mi çekemezsin 30 bin TL dediler. Benim öyle bir hakkım yok dedim ama nasılsa bana banka para vermez diye gittim. Banka 29 bin lira kredi çıkardı. O parayı aldılar sonra ben ertesi gün cayma hakkımı kullandım, avukat tuttum, paramı geri verin dedim. Tamam geri yatar dediler ama 10 gün yatmayınca suç duyurusunda bulundum. Sonra duydum ki benim gibi çok kişileri dolandırmışlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA