Bu çeşmeden şifa akıyor
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Bu çeşmeden şifa akıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Bu çeşmeden şifa akıyor Böbrek taşı hastaları kilometrelerce uzaklıktan gelip bu sudan içiyorlar Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kaman köyünde çeşmeden akan sodalı suyun başta böbrek taşı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kaman köyünde çeşmeden akan...

Bu çeşmeden şifa akıyor

Böbrek taşı hastaları kilometrelerce uzaklıktan gelip bu sudan içiyorlar

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kaman köyünde çeşmeden akan sodalı suyun başta böbrek taşı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kaman köyünde çeşmeden akan sodalı suyun başta böbrek taşı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 29 kilometre olan Kaman köyü sodalı suyuyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Şifa arayan hastalar Türkiye'nin birçok ilinden bu köye geliyor. Sodalı suyun başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Hastalar adeta şifa akan bu çeşmenin başına gelerek şişelerce su doldurarak evinin yolunu tutuyor.

"Tadı soda gibi"

Tokat'tan gelen Hacı Yıldız, "Bu suya iyi diyorlar, arkadaşlardan haber aldık böbrek taşı düşürmesi için bu benim ikinci gelişim faydasını görüyoruz, zararını görmüyoruz. Tadı aynı soda gibi. Her şeye tavsiye ederiz böbrek taşı düşüren kişiler rahatsız olan kişiler Yıldızeli Kaman köyüne gelsin. Kaman köyünde böbrek taşı düşürmek için bu su" dedi.

Yakın illerden geliyorlar

Muhsin Coşkun, "Tokat'tan geliyorum. Böbrekten sıkıntımız var. Bir tavsiye üzerine geldik. Faydasını gördüm birkaç defa oldu geliyorum ben. Böbrekten sıkıntısı olan arkadaşlar için çok güzel bir su. Yıldızeli Kaman köyü burası. Tokat'tan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Sodaya benziyor. Biz buraya geldiğimizde 5-6 araba vardı. Tokat'tan gelen var, Amasya'dan gelen var bunlarda tavsiye üzerine geliyor. Böbrek taşı olanlara, böbreğinde sıkıntısı olanlara tavsiye ederim" diye konuştu.

Bu çeşmeden şifa akıyor
Bu çeşmeden şifa akıyor
Bu çeşmeden şifa akıyor
Bu çeşmeden şifa akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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